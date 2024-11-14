USD 1.7000
EUR 1.7922
RUB 0.0172
Подписаться на уведомления
Битва за Купянск
Новость дня
Битва за Купянск

Иран на распутье: бить или не бить?

15:54 1340

Иран может нанести удар по Израилю в ответ на атаку в октябре до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, запланированной на 20 января 2025 года, утверждает кувейтская газета Al-Jarida со ссылкой на источник в Высшем совете национальной безопасности исламской республики (ВСНБ).

По сведениям источника, за нанесение удара до прихода Трампа к власти выступают несколько высокопоставленных иранских политиков, входящих в состав канцелярии верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, ВСНБ и комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента, а также командование ВС исламской республики. С их точки зрения, такой шаг «усилит позицию Тегерана на переговорах» с командой Трампа. Собеседник газеты также отмечает, что именно администрация действующего американского президента Джо Байдена позволила Израилю совершить нападения на иранскую территорию, в связи с чем «следует свести с ней счеты до передачи власти новой администрации».

Вместе с тем, согласно данным источника, правительство Ирана во главе с президентом Масудом Пезешкианом настаивает на необходимости отложить нанесение удара по Израилю, однако не до инаугурации, а до встречи с представителями команды Трампа, которая, по данным Al-Jarida, может состояться в Стамбуле. Кроме того, министры предлагают дать Байдену «последний шанс на достижение договоренности о прекращении огня в секторе Газа и Ливане». 

Израиль уничтожил в Иране лабораторию по исследованию ядерного оружия
Израиль уничтожил в Иране лабораторию по исследованию ядерного оружия
17:30 244
Официально объявлены энергетические инициативы COP29
Официально объявлены энергетические инициативы COP29
17:15 333
Саид Мохаммед Аль Тайер у Али Асадова
Саид Мохаммед Аль Тайер у Али Асадова фото
16:26 578
Иран на распутье: бить или не бить?
Иран на распутье: бить или не бить?
15:54 1341
Азербайджан подписал важное соглашение с Турцией
Азербайджан подписал важное соглашение с Турцией
15:12 2826
Мишустин и Асадов вместе порешали
Мишустин и Асадов вместе порешали наша аналитика; все еще актуально
00:43 5189
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву новость дополнена
13:38 5747
Баку: «С Ереваном еще есть открытые вопросы»
Баку: «С Ереваном еще есть открытые вопросы» обновлено 12:41
12:41 3790
Россия стирает Одессу с лица земли: Массовые разрушения
Россия стирает Одессу с лица земли: Массовые разрушения ВИДЕО; обновлено 01:14
01:14 12416
История о том, как директор разведки Трампа прилетела в Ханкенди на вертолете Армении
История о том, как директор разведки Трампа прилетела в Ханкенди на вертолете Армении главная тема
09:58 8968
Авантюрист – министр обороны, педофил – генпрокурор… Тысячи чиновников убегают из Минюста
Авантюрист – министр обороны, педофил – генпрокурор… Тысячи чиновников убегают из Минюста главная тема; все еще актуально
14 ноября 2024, 22:42 11028

ЭТО ВАЖНО

Израиль уничтожил в Иране лабораторию по исследованию ядерного оружия
Израиль уничтожил в Иране лабораторию по исследованию ядерного оружия
17:30 244
Официально объявлены энергетические инициативы COP29
Официально объявлены энергетические инициативы COP29
17:15 333
Саид Мохаммед Аль Тайер у Али Асадова
Саид Мохаммед Аль Тайер у Али Асадова фото
16:26 578
Иран на распутье: бить или не бить?
Иран на распутье: бить или не бить?
15:54 1341
Азербайджан подписал важное соглашение с Турцией
Азербайджан подписал важное соглашение с Турцией
15:12 2826
Мишустин и Асадов вместе порешали
Мишустин и Асадов вместе порешали наша аналитика; все еще актуально
00:43 5189
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву новость дополнена
13:38 5747
Баку: «С Ереваном еще есть открытые вопросы»
Баку: «С Ереваном еще есть открытые вопросы» обновлено 12:41
12:41 3790
Россия стирает Одессу с лица земли: Массовые разрушения
Россия стирает Одессу с лица земли: Массовые разрушения ВИДЕО; обновлено 01:14
01:14 12416
История о том, как директор разведки Трампа прилетела в Ханкенди на вертолете Армении
История о том, как директор разведки Трампа прилетела в Ханкенди на вертолете Армении главная тема
09:58 8968
Авантюрист – министр обороны, педофил – генпрокурор… Тысячи чиновников убегают из Минюста
Авантюрист – министр обороны, педофил – генпрокурор… Тысячи чиновников убегают из Минюста главная тема; все еще актуально
14 ноября 2024, 22:42 11028
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться