Иран на распутье: бить или не бить?

Иран может нанести удар по Израилю в ответ на атаку в октябре до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, запланированной на 20 января 2025 года, утверждает кувейтская газета Al-Jarida со ссылкой на источник в Высшем совете национальной безопасности исламской республики (ВСНБ).

По сведениям источника, за нанесение удара до прихода Трампа к власти выступают несколько высокопоставленных иранских политиков, входящих в состав канцелярии верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, ВСНБ и комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента, а также командование ВС исламской республики. С их точки зрения, такой шаг «усилит позицию Тегерана на переговорах» с командой Трампа. Собеседник газеты также отмечает, что именно администрация действующего американского президента Джо Байдена позволила Израилю совершить нападения на иранскую территорию, в связи с чем «следует свести с ней счеты до передачи власти новой администрации».

Вместе с тем, согласно данным источника, правительство Ирана во главе с президентом Масудом Пезешкианом настаивает на необходимости отложить нанесение удара по Израилю, однако не до инаугурации, а до встречи с представителями команды Трампа, которая, по данным Al-Jarida, может состояться в Стамбуле. Кроме того, министры предлагают дать Байдену «последний шанс на достижение договоренности о прекращении огня в секторе Газа и Ливане».