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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

Силовики «переполнили чашу терпения» Пашиняна

16:16 1491

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что чаша его терпения относительно работы силовых структур переполнена.

«Приезжаю в село, а мне говорят, что как того-то боялись, так и продолжают бояться. И получается, что в Армении слабая власть. Как кто-то может рыпаться в государстве? Я кому-то даю основания полагать, что так может быть?» - недоволен Пашинян.

Премьер Армении заявил, что он «устал» проводить совещания по данной теме и что больше не будет принимать в них участия. 

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