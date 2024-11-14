Силовики «переполнили чашу терпения» Пашиняна
16:16 1491
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что чаша его терпения относительно работы силовых структур переполнена.
«Приезжаю в село, а мне говорят, что как того-то боялись, так и продолжают бояться. И получается, что в Армении слабая власть. Как кто-то может рыпаться в государстве? Я кому-то даю основания полагать, что так может быть?» - недоволен Пашинян.
Премьер Армении заявил, что он «устал» проводить совещания по данной теме и что больше не будет принимать в них участия.
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