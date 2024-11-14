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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

Саид Мохаммед Аль Тайер у Али Асадова

фото
16:26 579

15 ноября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился в Баку с председателем Всемирной организации зеленой экономики Саидом Мохаммедом Аль Тайером.

Согласно сообщению Кабинета Министров, на встрече была отмечена важность проводимой в Баку Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), выражена уверенность, что на мероприятии будут приняты важные решения по ускорению зеленого перехода.

Также была представлена информация о работе, проводимой в Азербайджане в направлении расширения зеленой экономики, оздоровления окружающей среды, сокращения выбросов парниковых газов, создания зоны нулевого уровня выбросов на освобожденных от оккупации территориях, а также об успешных проектах, реализуемых в области возобновляемых источников энергии.

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