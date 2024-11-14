Саид Мохаммед Аль Тайер у Али Асадова

Согласно сообщению Кабинета Министров, на встрече была отмечена важность проводимой в Баку Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), выражена уверенность, что на мероприятии будут приняты важные решения по ускорению зеленого перехода.

Также была представлена информация о работе, проводимой в Азербайджане в направлении расширения зеленой экономики, оздоровления окружающей среды, сокращения выбросов парниковых газов, создания зоны нулевого уровня выбросов на освобожденных от оккупации территориях, а также об успешных проектах, реализуемых в области возобновляемых источников энергии.