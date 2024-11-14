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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

В Баку мероприятие в рамках проекта GüclüSən

16:34 398

Дочерняя компания PASHA Holding, PASHA Insurance, провела очередное мероприятие в рамках корпоративного социального проекта GüclüSən.

Проект GüclüSən, направленный на повышение осведомленности женщин об опухоли молочной железы, реализуется уже более двух лет. В рамках очередного этапа проекта, проведенного в сентябре и октябре этого года, 120 женщин получили бесплатные маммографические обследования и консультации врачей в сотрудничестве с клиникой Liv Bona Dea.

В ходе мероприятия главный врач клиники Liv Bona Dea доктор Джабир Гюльмалиев подчеркнул важность поддержки таких инициатив и отметил значимость их продолжения.

PASHA Insurance работает на рынке с 2006 года. Будучи частью группы PASHA Holding, компания обслуживает около 700 000 корпоративных и частных клиентов, предлагая 36 видов добровольного и обязательного страхования. По объемам капитала, страховых сборов, выплат и другим ключевым показателям PASHA Insurance занимает лидирующие позиции и является одной из крупнейших страховых компаний на рынке.

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