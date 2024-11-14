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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

Подписан меморандум между «Азерэнержи» и итальянской компанией

16:54 404

В рамках COP29 делегация во главе с главным исполнительным директором итальянской компании Ansaldo Energia Фабрицио Фаббри посетила павильон ОАО «Азерэнержи», расположенный в Зеленой зоне. Информацию об этом распространило ОАО «Азерэнержи».

Согласно сообщению, состоялась встреча между итальянскими гостями и руководителем ОАО Бабой Рзаевым.

Затем между «Азерэнержи» и Ansaldo Energia был подписан меморандум о взаимопонимании, охватывающий такие направления, как декарбонизация, подготовка кадров, улавливание углерода, зеленый водород, малые модульные реакторы и другие.

Меморандум водорода внесет важный вклад в переход к зеленой энергии, отметили в ОАО.

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