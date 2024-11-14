Официально объявлены энергетические инициативы COP29
В рамках Дня энергетики на международной климатической конференции COP29 состоялась встреча министров, на которой официально представили три ключевые инициативы: Глобальное обязательство COP29 по хранению энергии и развитию сетей, Зеленая энергетика COP29: зеленые энергетические зоны и коридоры, а также Декларация COP29 по водороду.
Глобальное обязательство COP29 по хранению энергии и развитию сетей предполагает достижение мощности систем хранения энергии в 1 500 ГВт к 2030 году, а также строительство или модернизацию 25 миллионов километров электрических сетей. К 2040 году эта цифра увеличится еще на 65 миллионов километров. Эта инициатива направлена на укрепление устойчивости мировых энергетических систем и продвижение использования возобновляемых источников энергии.
В рамках инициативы по зеленым энергетическим зонам и коридорам планируется создание межконтинентальных и межрегиональных зон зеленой энергетики. Этот проект соответствует Целям устойчивого развития ООН, способствует экономическому росту и поддерживает эффективное использование ресурсов.
Декларация COP29 по водороду призывает к увеличению объемов производства чистого водорода, а также к полному устранению углеродных выбросов в текущих процессах его производства. Эта инициатива направлена на ускорение перехода к зеленой экономике, стимулирование мирового рынка и развитие международных стандартов.
Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил: «В период, когда мир стоит на пороге решающего этапа в сфере климата и энергетики, инициативы Азербайджана по созданию зеленых энергетических зон, зеленых коридоров, систем хранения энергии, сетевой инфраструктуры и водородных технологий играют ключевую роль в достижении глобальных климатических целей. Эти проекты не только укрепляют лидерские позиции Азербайджана в развитии и экспорте возобновляемой энергии, но и создают уникальные возможности для ускорения глобального перехода к чистой энергии, включая развитие масштабных передающих систем, связывающих отдаленные источники энергии с центрами потребления, обеспечение баланса между спросом и предложением энергии, а также интеграцию значительных объемов зеленой энергии в сети».
Министр добавил, что COP29 призывает всех принять эти обязательства, усилить переход к чистой энергии и климатические действия, а также объединиться для построения устойчивого будущего. «Давайте сделаем COP29 исторической поворотной точкой и поднимем наши климатические и энергетические усилия на новый уровень», — подчеркнул Шахбазов.
Эти инициативы, разработанные в рамках COP29, направлены на поддержку глобальных усилий по декарбонизации энергетического сектора. Они ориентированы на сокращение выбросов парниковых газов в соответствии с мировыми климатическими целями. Формирование данных инициатив стало возможным благодаря сотрудничеству с рядом международных организаций, включая IRENA, IEA, UNIDO, UNECE и UNESCAP.
В мероприятии приняли участие министры и представители более 20 стран, а также 16 международных организаций и финансовых институтов, включая министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм и комиссара ЕС по энергетике Кадри Симсон.