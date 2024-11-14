Официально объявлены энергетические инициативы COP29

В рамках Дня энергетики на международной климатической конференции COP29 состоялась встреча министров, на которой официально представили три ключевые инициативы: Глобальное обязательство COP29 по хранению энергии и развитию сетей, Зеленая энергетика COP29: зеленые энергетические зоны и коридоры, а также Декларация COP29 по водороду.

Глобальное обязательство COP29 по хранению энергии и развитию сетей предполагает достижение мощности систем хранения энергии в 1 500 ГВт к 2030 году, а также строительство или модернизацию 25 миллионов километров электрических сетей. К 2040 году эта цифра увеличится еще на 65 миллионов километров. Эта инициатива направлена на укрепление устойчивости мировых энергетических систем и продвижение использования возобновляемых источников энергии.

В рамках инициативы по зеленым энергетическим зонам и коридорам планируется создание межконтинентальных и межрегиональных зон зеленой энергетики. Этот проект соответствует Целям устойчивого развития ООН, способствует экономическому росту и поддерживает эффективное использование ресурсов.

Декларация COP29 по водороду призывает к увеличению объемов производства чистого водорода, а также к полному устранению углеродных выбросов в текущих процессах его производства. Эта инициатива направлена на ускорение перехода к зеленой экономике, стимулирование мирового рынка и развитие международных стандартов.