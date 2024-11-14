USD 1.7000
EUR 1.7922
RUB 0.0172
Подписаться на уведомления
Битва за Купянск
Новость дня
Битва за Купянск

Израиль уничтожил в Иране лабораторию по исследованию ядерного оружия

17:30 258

Удар Израиля по Ирану 26 октября разрушил лабораторию в Парчине недалеко от Тегерана, где в тайне от многих членов иранского правительства проходили исследования в сфере ядерного оружия, сообщает Axios со ссылкой на трех американских чиновников и двух израильских - одного бывшего и одного действующего чиновника.

Спутниковый снимок военного комплекса Парчин в Иране, сделанный Maxar в ноябре 2022 года

Речь идет об объекте Taleghan 2 в 32 км к юго-востоку от Тегерана. Здесь шли работы по ядерному оружию вплоть до того, как Иран заморозил их в 2003 году. Специалисты тестировали здесь взрывчатку, которая должна была служить детонатором для ядерного устройства. Бывший израильский чиновник сказал, что в результате бомбежки было уничтожено сложное оборудование для этих опытов.

Разведка США и Израиля в 2024 году стала фиксировать возобновление исследовательской деятельности в лаборатории. По версии источников издания, это были попытки отдельных представителей иранского правительства вести исследования, которые можно было бы использовать при разработке ядерного оружия, но которые также можно было бы представить относящимися к гражданской ядерной программе.

При подготовке удара Израиля по Ирану Taleghan 2 выбрали в качестве цели. Хотя президент США Джо Байден ранее призывал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху не атаковать объекты иранской ядерной программы, эта лаборатория не была задекларирована в качестве ее части. Таким образом, поясняет портал, Иран не смог бы признать факт этой атаки, не раскрыв при том информацию, что он нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия.

Израиль в ночь на 26 октября нанес серию авиаударов по военным объектам Ирана, в результате которых погибли четыре иранских военнослужащих. Это был ответ на ракетный обстрел Израиля, проведенный иранскими силами ранее этой осенью.

В ноябре в преддверии визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Иран представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил об отсутствии у Тегерана намерения создавать ядерное оружие.

Израиль уничтожил в Иране лабораторию по исследованию ядерного оружия
Израиль уничтожил в Иране лабораторию по исследованию ядерного оружия
17:30 259
Официально объявлены энергетические инициативы COP29
Официально объявлены энергетические инициативы COP29
17:15 341
Саид Мохаммед Аль Тайер у Али Асадова
Саид Мохаммед Аль Тайер у Али Асадова фото
16:26 581
Иран на распутье: бить или не бить?
Иран на распутье: бить или не бить?
15:54 1345
Азербайджан подписал важное соглашение с Турцией
Азербайджан подписал важное соглашение с Турцией
15:12 2831
Мишустин и Асадов вместе порешали
Мишустин и Асадов вместе порешали наша аналитика; все еще актуально
00:43 5192
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву новость дополнена
13:38 5757
Баку: «С Ереваном еще есть открытые вопросы»
Баку: «С Ереваном еще есть открытые вопросы» обновлено 12:41
12:41 3793
Россия стирает Одессу с лица земли: Массовые разрушения
Россия стирает Одессу с лица земли: Массовые разрушения ВИДЕО; обновлено 01:14
01:14 12418
История о том, как директор разведки Трампа прилетела в Ханкенди на вертолете Армении
История о том, как директор разведки Трампа прилетела в Ханкенди на вертолете Армении главная тема
09:58 8974
Авантюрист – министр обороны, педофил – генпрокурор… Тысячи чиновников убегают из Минюста
Авантюрист – министр обороны, педофил – генпрокурор… Тысячи чиновников убегают из Минюста главная тема; все еще актуально
14 ноября 2024, 22:42 11031

ЭТО ВАЖНО

Израиль уничтожил в Иране лабораторию по исследованию ядерного оружия
Израиль уничтожил в Иране лабораторию по исследованию ядерного оружия
17:30 259
Официально объявлены энергетические инициативы COP29
Официально объявлены энергетические инициативы COP29
17:15 341
Саид Мохаммед Аль Тайер у Али Асадова
Саид Мохаммед Аль Тайер у Али Асадова фото
16:26 581
Иран на распутье: бить или не бить?
Иран на распутье: бить или не бить?
15:54 1345
Азербайджан подписал важное соглашение с Турцией
Азербайджан подписал важное соглашение с Турцией
15:12 2831
Мишустин и Асадов вместе порешали
Мишустин и Асадов вместе порешали наша аналитика; все еще актуально
00:43 5192
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву новость дополнена
13:38 5757
Баку: «С Ереваном еще есть открытые вопросы»
Баку: «С Ереваном еще есть открытые вопросы» обновлено 12:41
12:41 3793
Россия стирает Одессу с лица земли: Массовые разрушения
Россия стирает Одессу с лица земли: Массовые разрушения ВИДЕО; обновлено 01:14
01:14 12418
История о том, как директор разведки Трампа прилетела в Ханкенди на вертолете Армении
История о том, как директор разведки Трампа прилетела в Ханкенди на вертолете Армении главная тема
09:58 8974
Авантюрист – министр обороны, педофил – генпрокурор… Тысячи чиновников убегают из Минюста
Авантюрист – министр обороны, педофил – генпрокурор… Тысячи чиновников убегают из Минюста главная тема; все еще актуально
14 ноября 2024, 22:42 11031
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться