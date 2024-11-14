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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

Азербайджанские военные на учениях в Турции

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17:34 74

В Восточном Средиземноморье состоялись учения «Синий кит-2024», организованные Вооруженными силами Турецкой Республики. 

Согласно сообщению Минобороны Азербайджана, в учениях приняли участие 62 единицы военно-морских и военно-воздушных сил и средств из 13 стран, которые выполнили учебные задачи, улучшив свои знания и навыки в области подводных оборонительных боев и совместных военно-морских операций.

Группа военнослужащих азербайджанской армии приняла участие в учениях «Синий кит-2024» в качестве наблюдателей.

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