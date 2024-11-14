Азербайджанские военные на учениях в Турции
В Восточном Средиземноморье состоялись учения «Синий кит-2024», организованные Вооруженными силами Турецкой Республики.
Согласно сообщению Минобороны Азербайджана, в учениях приняли участие 62 единицы военно-морских и военно-воздушных сил и средств из 13 стран, которые выполнили учебные задачи, улучшив свои знания и навыки в области подводных оборонительных боев и совместных военно-морских операций.
Группа военнослужащих азербайджанской армии приняла участие в учениях «Синий кит-2024» в качестве наблюдателей.