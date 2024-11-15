Евросоюз готовит санкции против Израиля

Главы МИД Евросоюза на встрече в Брюсселе 18 ноября впервые рассмотрят торговые санкции против Израиля и замораживание политического диалога с ним за несоблюдение гуманитарных норм в ходе боевых действий в Газе. Об этом сообщил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель.

«После года безрезультатных призывов к властям Израиля соблюдать международное право в их войне в Газе мы не можем продолжать взаимодействие как обычно. Поэтому я предложил странам ЕС запретить импорт продукции из нелегальных поселений, а также замораживание политического диалога с Израилем. Эти меры будут рассмотрены на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД на следующей неделе», - написал Боррель в своем блоге.