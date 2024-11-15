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Битва за Купянск
Новость дня
Битва за Купянск

Предупреждение синоптиков

17:45 1972

В первой половине дня 17 ноября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются дожди, местами ливневые, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Ожидается, что с вечера 16 ноября в северных и западных районах до вечера 17 ноября погода будет нестабильной, периодически пройдут дожди, в горных районах выпадет снег. В отдельных местах возможны ливни, град.

Уровень воды в реках повысится, на некоторых реках Большого и Малого Кавказа и Ленкорань-Астаринского региона возможны сели.

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