Предупреждение синоптиков

В первой половине дня 17 ноября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются дожди, местами ливневые, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Ожидается, что с вечера 16 ноября в северных и западных районах до вечера 17 ноября погода будет нестабильной, периодически пройдут дожди, в горных районах выпадет снег. В отдельных местах возможны ливни, град.

Уровень воды в реках повысится, на некоторых реках Большого и Малого Кавказа и Ленкорань-Астаринского региона возможны сели.