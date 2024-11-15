Кремль об «откровенном» разговоре Путина с Шольцем
В Кремле подтвердили телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца.
Стороны, как сообщается, провели «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации в Украине». Путин заявил Шольцу, что Россия «никогда не отказывалась и открыта к переговорам» по Украине, но с учетом «новых территориальных реалий».
Также Путин заявил, что «переговоры прервали украинские власти».
Войну в Украине в Кремле назвали «результатом многолетней агрессивной политики НАТО». Целью переговоров, по мнению Путина, должно быть «устранение первопричины конфликта».
Российский президент, как сообщается, «констатировал беспрецедентную деградацию отношений России и Германии по всем направлениям как следствие недружественного курса властей ФРГ».
Путин и Шольц условились, что по итогам разговора их помощники будут на связи.
Как утверждает Reuters, президент Украины Владимир Зеленский был против намерения Шольца позвонить Путину и уговаривал канцлера этого не делать.
«Канцлер сообщил нашему президенту, что планирует поговорить с Путиным. Президент сказал, что это только поможет Путину, уменьшив его изоляцию. Путин не хочет настоящего мира, он хочет перерыва. Разговор с ним позволит Путину сменить обстановку и продолжить войну. Это не принесет мира, потому что Путин просто повторит ложь, которую он говорил годами, создавая впечатление, что он больше не изолирован», — сказал источник
*** 18:43
Правительство Германии подтвердило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент России Владимир Путин поговорили по телефону. Согласно сообщению Берлина, речь шла о ситуации в Украине.
Шольц призвал Путина положить конец войне в Украине и отвести войска. Он также призвал начать переговоры с Украиной с целью справедливого и прочного мира.
*** 18:08
Канцлер ФРГ Олаф Шольц поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, сообщила газета Sueddeutsche Zeitung.
По данным агентства Reuters, разговор длился около часа.
*** 17:51
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц собираются 15 ноября провести телефонный разговор, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее 15 ноября журналистам, что у Путина запланирован международный телефонный разговор, который пройдет в районе 17:00 по московскому времени. Песков не говорил, с кем будет проведен разговор.
Представители властей России и Германии не комментировали информацию Bloomberg.
Это будет первое прямое общение Путина и Шольца за почти два года. По информации на сайте Кремля, в последний раз лидеры двух стран общались по телефону 2 декабря 2022 года.