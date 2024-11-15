Кремль об «откровенном» разговоре Путина с Шольцем

В Кремле подтвердили телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца.

Стороны, как сообщается, провели «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации в Украине». Путин заявил Шольцу, что Россия «никогда не отказывалась и открыта к переговорам» по Украине, но с учетом «новых территориальных реалий».

Также Путин заявил, что «переговоры прервали украинские власти».

Войну в Украине в Кремле назвали «результатом многолетней агрессивной политики НАТО». Целью переговоров, по мнению Путина, должно быть «устранение первопричины конфликта».

Российский президент, как сообщается, «констатировал беспрецедентную деградацию отношений России и Германии по всем направлениям как следствие недружественного курса властей ФРГ».

Путин и Шольц условились, что по итогам разговора их помощники будут на связи.

Как утверждает Reuters, президент Украины Владимир Зеленский был против намерения Шольца позвонить Путину и уговаривал канцлера этого не делать.

«Канцлер сообщил нашему президенту, что планирует поговорить с Путиным. Президент сказал, что это только поможет Путину, уменьшив его изоляцию. Путин не хочет настоящего мира, он хочет перерыва. Разговор с ним позволит Путину сменить обстановку и продолжить войну. Это не принесет мира, потому что Путин просто повторит ложь, которую он говорил годами, создавая впечатление, что он больше не изолирован», — сказал источник