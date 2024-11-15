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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

«Азерэнержи», SOCAR Trading и Ansaldo Energia подписали документ

18:01 523

В рамках COP29 между ОАО «Азерэнержи», SOCAR Trading и итальянской компанией Ansaldo Energia подписан трехсторонний документ по углеродным кредитам.

Как сообщили в «Азерэнержи», компания Ansaldo Energia подтвердила намерение закупить углеродные кредиты, которые будут созданы в будущем для электроэнергии, производимой на малых ГЭС «Чираг-1», «Чираг-2», «Союгбулаг», «Гамышлы» и «Мейдан», сданные в эксплуатацию в 2023 году «Азерэнержи» в Кельбаджарском районе.

Отметим, что в начале 2024 года в рамках сотрудничества «Азерэнержи» и SOCAR Trading сделано обращение в учреждение Global Carbon Council в Катаре в связи с получением углеродных сертификатов и обеспечением участия в добровольном рынке углеродных кредитов для указанных ГЭС.

В результате работы пяти малых ГЭС, процедура регистрации которых подходит к концу, планируется предотвратить выброс в атмосферу 30 тыс. тонн углекислого газа в год.

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