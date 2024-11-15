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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

Глава Минздрава назвал ключевые приоритеты Азербайджана

18:11 476

«Загрязнение воздуха является фактором риска многих заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт, респираторные инфекции, рак легких и диабет. Дети особенно восприимчивы к неблагоприятным последствиям загрязнения воздуха ввиду различных физиологических факторов».

Об этом в своем выступлении на мероприятии, проведенном в рамках COP29, сказал министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

По словам министра, ежедневно приблизительно 93 процента (1,8 миллиарда) детей в мире вдыхают загрязненный воздух, что приводит к ухудшению их здоровья на критических этапах развития: «Когда младенцы и дети подвергаются воздействию загрязнения воздуха, это оказывает серьезное негативное воздействие на здоровье их легких».

В своем выступлении Теймур Мусаев подчеркнул, что снижение рисков для здоровья, связанных с загрязнением и вредным воздействием окружающей среды, и пропаганда здорового образа жизни являются ключевыми приоритетами для азербайджанского государства. По его словам, Министерство здравоохранения в сотрудничестве с экологическими структурами активно следит за качеством воздуха по всей стране: «В соответствии с Соглашением о сотрудничестве с Министерством экологии и природных ресурсов специалисты из обоих ведомств проводят мониторинг воздействия загрязнителей воздуха на смертность в Азербайджане. В настоящее время готовится сводный отчет о результатах мониторинга за следующий пятилетний период с использованием разработанного ВОЗ программного обеспечения, которое позволяет оценивать воздействие на здоровье основных загрязнителей воздуха».

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