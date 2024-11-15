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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

Россиянам посоветовали не ехать в Абхазию

18:28 972

МИД России вынужден «рекомендовать российским гражданам воздержаться от поездок, включая туристические, в Абхазию», заявила представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, «в Абхазии сложилась кризисная ситуация, и это, вне зависимости от ее исхода, тормозит развитие страны».

«Российская сторона, не вмешиваясь во внутренние процессы в Абхазии, рассчитывает, что возникшая ситуация будет урегулирована исключительно мирным политическим путем. При этом, разумеется, должны неукоснительно соблюдаться «законы» Абхазии, в том числе в части поддержания общественного порядка», - сказала Захарова.

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