В Азербайджане создан Центр чистой энергии

В рамках COP29 в Азербайджане совместно с Организацией экономического сотрудничества (ОЭС) и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) для региона ОИС создан Центр чистой энергии (CECECO).

Министр энергетики Парвиз Шахбазов сказал: «Сегодня мы являемся свидетелями создания Центра чистой энергии ОИС- UNIDO в Баку в рамках COP29. Это инициатива, имеющая стратегическое значение не только для Азербайджана, но и для всех стран-членов ОИС. Запуск центра будет способствовать дальнейшему укреплению лидерских усилий Азербайджана и стран ОИС в сфере энергетики, будет способствовать региональному сотрудничеству и ускорит переход к возобновляемым источникам энергии. Содействуя интеграции региональных энергетических сетей, таких как зеленые энергетические коридоры «Азербайджан-Турция-Европа» и «Средняя Азия- Азербайджан», мы усиливаем роль ОИС в борьбе с энергетической безопасностью и изменением климата, создаем единую стратегическую платформу для достижения целей по нулевой эмиссии».

Генеральный секретарь ОИС г-н Асад Маджид Хан рассказал о недавнем включении перехода к устойчивой энергетике в общую энергетическую повестку дня организации и подчеркнул создание Центра чистой энергии в Баку в сотрудничестве с UNIDO как один из успешных примеров, стимулировавших этот процесс трансформации. Генеральный секретарь призвал к продолжению регионального диалога для продвижения устойчивой энергетической повестки и мобилизации ресурсов для Центра чистой энергии ОИС.

Заместитель генерального директора UNIDO, руководитель Департамента технического сотрудничества и устойчивого промышленного развития Цийонг Цзоу подчеркнул неизменную приверженность стран-членов ОИС решению таких актуальных проблем, как изменение климата и энергетическая безопасность. Он отметил, что «CECECO будет выступать в качестве центра инноваций, сотрудничества и наращивания потенциала, ускоряя переход к экологически чистой энергии в регионе». Центр станет пионером сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества в сфере энергетических решений, интегрируя развитие, энергетическую безопасность и устойчивость к изменению климата».

На мероприятии также были представлены министры стран-членов ОИС, OFID, Фонда Абу-Даби, Азиатского банка развития, Исламского банка развития и Евразийского банка развития.