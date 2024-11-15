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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

Зеленский: «С Трампом война завершится быстрее»

19:43 230

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при администрации будущего президента США Дональда Трампа война завершится быстрее (чем при нынешней администрации Джо Байдена).

Зеленский отметил, что между ним и Трампом сложилось конструктивное взаимодействие. «Против нашей позиции я ничего не слышал», - отметил украинский лидер.

Ранее американские СМИ сообщали, что украинское общество разочаровано действиями администрации Джо Байдена в отношении Украины. Многие украинцы считают, что политика Байдена дала Украине достаточно, чтобы минимально выжить, но не для достижения победы или усиления переговорной позиции.

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