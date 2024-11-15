Зеленский: «С Трампом война завершится быстрее»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при администрации будущего президента США Дональда Трампа война завершится быстрее (чем при нынешней администрации Джо Байдена).

Зеленский отметил, что между ним и Трампом сложилось конструктивное взаимодействие. «Против нашей позиции я ничего не слышал», - отметил украинский лидер.

Ранее американские СМИ сообщали, что украинское общество разочаровано действиями администрации Джо Байдена в отношении Украины. Многие украинцы считают, что политика Байдена дала Украине достаточно, чтобы минимально выжить, но не для достижения победы или усиления переговорной позиции.