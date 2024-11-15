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Битва за Купянск
Новость дня
Битва за Купянск

США готовятся добить «Газпромбанк»

19:52 1280

Администрация Джо Байдена рассматривает введение новых санкций против России, включая запрет американским банкам сотрудничать с «Газпромбанком». Он является крупнейшим расчетным банком в энергетических сделках по поставкам газа европейским странам.

США уведомили членов «Большой семерки» о том, что примут решение по «Газпромбанку» до конца этого месяца, сообщили источники Nikkei, включая высокопоставленных чиновников Евросоюза.

«Газпромбанк» не попадал под европейские санкции и сохранял доступ к SWIFT.

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