США готовятся добить «Газпромбанк»

Администрация Джо Байдена рассматривает введение новых санкций против России, включая запрет американским банкам сотрудничать с «Газпромбанком». Он является крупнейшим расчетным банком в энергетических сделках по поставкам газа европейским странам.

США уведомили членов «Большой семерки» о том, что примут решение по «Газпромбанку» до конца этого месяца, сообщили источники Nikkei, включая высокопоставленных чиновников Евросоюза.

«Газпромбанк» не попадал под европейские санкции и сохранял доступ к SWIFT.