США готовятся добить «Газпромбанк»
19:52 1280
Администрация Джо Байдена рассматривает введение новых санкций против России, включая запрет американским банкам сотрудничать с «Газпромбанком». Он является крупнейшим расчетным банком в энергетических сделках по поставкам газа европейским странам.
США уведомили членов «Большой семерки» о том, что примут решение по «Газпромбанку» до конца этого месяца, сообщили источники Nikkei, включая высокопоставленных чиновников Евросоюза.
«Газпромбанк» не попадал под европейские санкции и сохранял доступ к SWIFT.
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