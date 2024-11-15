Россия запретила экспорт урана в США

Правительство РФ ввело временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США. Об этом сообщила пресс-служба российского Кабмина по факту подписания соответствующего постановления.

Речь идет о вывозе обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США. Исключение составляют поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

Решение об ограничении поставок обогащенного урана в США принято в ответ на санкции, введенные американской стороной на период с 2024 по 2027 годы и предусматривающие полный запрет таких поставок с 2028 года.