Трамп не отдаст Украину Путину на съедение
20:38 1277
Дональд Трамп хочет завершить войну в Украине, но не за счет поражения Киева, пишет Politico.
По мнению эксперта, Трамп стремится к выгодному соглашению между Украиной и Россией, чтобы сохранить свой имидж "мастера сделок". Однако он не планирует прекращать поставки оружия Украине, поскольку это даст президенту России Владимиру Путину преимущество на переговорах.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что война закончится быстрее, когда Трамп станет президентом США.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!