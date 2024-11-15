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Битва за Купянск
Новость дня
Битва за Купянск

Трамп не отдаст Украину Путину на съедение

Politico
20:38 1277

Дональд Трамп хочет завершить войну в Украине, но не за счет поражения Киева, пишет Politico.

По мнению эксперта, Трамп стремится к выгодному соглашению между Украиной и Россией, чтобы сохранить свой имидж "мастера сделок". Однако он не планирует прекращать поставки оружия Украине, поскольку это даст президенту России Владимиру Путину преимущество на переговорах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что война закончится быстрее, когда Трамп станет президентом США.

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