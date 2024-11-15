Новый министр обороны Израиля массово призывает хасидов в армию

Новый министр обороны Израиля Исраэль Кац одобрил в пятницу выдачу 7000 приказов о призыве в армию ультраортодоксов со следующей недели, что привело в ярость ультраортодоксального партнера правящей партии по коалиции - «Объединенный иудаизм Торы», пишет Times of Israel.

Данное решение уже было принято бывшим министром обороны страны Йоавом Галантом за день до его увольнения премьер-министром Биньямином Нетаньяху в начале этого месяца. Кац не отменил это решение, как некоторые ожидали, и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в начале этой недели, что она продолжит этот шаг.

Первые 1000 приказов будут разосланы в воскресенье, а остальные - в течение ближайших месяцев.