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Битва за Купянск
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Битва за Купянск

«Газпром» прекращает поставки газа в Австрию

21:11 576

«Газпром», наказанный международным арбитражем на 230 млн евро за невыполнение обязательств перед австрийской компанией OMV, не хочет расплачиваться ни деньгами, ни газом. Поэтому он решил с субботы прекратить поставки в Австрию. OMV уверяет, что готова к этому, и проблем с обеспечением потребителей топливом быть не должно.

«Газпром экспорт» проинформировал OMV, что «приостановит – и таким образом сократит до 0% – свои поставки природного газа по Контракту о снабжении Австрии с 06.00 по центральноевропейскому времени 16 ноября», сообщила OMV. Это произошло после того, как австрийская компания заявила накануне, что не будет платить за уже поставленный ей в октябре газ с целью получить хотя бы часть компенсации из 230 млн евро. В среду Международная торговая палата решила, что «Газпром экспорт» должен выплатить эту сумму плюс проценты и издержки за прекращение поставок немецкой «дочке» OMV в 2022 году.

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