Украли 143 миллиона, вернули 38

В Бакинском военном суде продолжается судебный процесс по делу о хищении 143 миллионов в Министерстве обороны Азербайджана. Фигурантами дела являются бывший начальник управления финансов и бюджета Министерства обороны генерал-майор Низами Мамедов, экс-начальник финансовой службы Военно-воздушных сил полковник Джалал Кязымов, бывший руководитель финансового управления Сухопутных войск Байрам Байрамов и экс-глава финансовой службы Военно-морских сил Вюсал Ализаде.

Как передает корреспондент haqqin.az, в ходе процесса было объявлено, какая сумма ущерба государству была возмещена по делу, находящемуся в производстве Службы государственной безопасности (СГБ).

В письме СГБ указано, что из 143 миллионов манатов, присвоенных в Министерстве обороны, обвиняемыми было возвращено всего 38 миллионов 664 тысячи манатов. Из этой суммы 12 миллионов 203 тысячи манатов вернул генерал Низами Мамедов, 110 тысяч манатов — Джалал Кязымов, а 101 тысячу манатов — Вюсал Ализаде. Кроме того, на имущество обвиняемых наложен арест с целью его последующей реализации для возмещения ущерба.

Эта сумма включает средства, возвращенные как на стадии предварительного следствия, так и в ходе судебного разбирательства.

Например, генерал Мамедов вернул 12 миллионов 203 тысячи манатов еще на стадии предварительного следствия.

Однако адвокат генерала утверждает, что Акиф Умудов, бухгалтер Управления финансов и бюджета, которым руководил его подзащитный, от имени своего экс-начальника внес 210 тысяч манатов, но эта сумма не была зафиксирована.

Судебная коллегия оставила протест адвоката без комментариев.

Далее судебное следствие было завершено, и слово было передано государственному обвинителю.

Прокурор запросил дополнительное время для подготовки выступления.

Суд продолжится 22 ноября.