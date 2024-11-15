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Российские НПЗ начали останавливаться из-за нерентабельности

15 ноября 2024, 22:00 1415

Ряд российских нефтеперерабатывающих заводов были вынуждены остановить работу из-за нерентабельности в условиях роста цен на сырую нефть и ударов украинских дронов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники в отрасли.

Пять источников в компаниях, управляющих российскими НПЗ, говорят, что три завода - Туапсинский, Ильский и Новошахтинский - приостановили или сократили производство в последние месяцы.

"Закрытия подчеркивают борьбу российской нефтеперерабатывающей промышленности, которая попала в поле зрения атак украинских беспилотников, западных санкций против России, которые заставляют нефтепереработчиков продавать топливо со скидкой, а также высоких процентных ставок", - говорится в публикации.

Больше всего пострадали те нефтеперерабатывающие заводы, которые имеют наименее современную технологию переработки. Не имея возможности производить более дорогое топливо премиум-класса, они теряли в среднем до 10 000 рублей (102 доллара) на каждой тонне нефти в течение нескольких последних месяцев.

Некоторые более современные нефтеперерабатывающие заводы также работали с небольшими убытками, в то время как другие получали весьма скромные прибыли, сообщили источники.

Проблемой стал рост внутренних российских цен на нефть из-за постепенной девальвации рубля. Чтобы сохранять рентабельность, нефтепереработчикам надо покупать нефть по 35 тысяч рублей за тонну, а она сейчас продается по цене в 50 тысяч рублей. Одновременно с этим готовое топливо дешевеет на мировых рынках, куда Россия продает значительную часть произведенного.

При этом российские нефтепереработчики не могут просто переждать сложные времена за счет кредитов, поскольку Центральный банк России повысил ключевую процентную ставку до 21%, пытаясь обуздать инфляцию. Это сделало кредиты недоступными практически для любого легального бизнеса.

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