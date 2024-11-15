Фицо рассказал китайцам, что не пустит Украину в НАТО

Премьер Словакии Фицо заявил, что будет сопротивляться вступлению Украины в НАТО столько, сколько будет оставаться на посту. Об этом он сказал в интервью китайскому телевидению, сообщает «Голос Америки».

Издание пишет, что Роберт Фицо выступил против международных санкций в отношении России, с которыми также не согласен Пекин. Словацкий премьер также фактически возложил на западные страны ответственность за войну в Украине.

Фицо сказал, что поддерживает гуманитарную и экономическую помощь Украине и заявил о желательности украинского вступления в ЕС, но будет сопротивляться членству Украины в НАТО, объяснив, что это могло бы привести к "вспышке третьей мировой войны".

Премьер сказал, что пока он будет словацким премьер-министром, то будет выступать против принятия Украины в альянс. "Украина может быть частью ЕС, но совсем не может быть членом НАТО", - подчеркнул Роберт Фицо.