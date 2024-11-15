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Восстание в Сухуми: «президенту» выдвинули ультиматум
Новость дня
Восстание в Сухуми: «президенту» выдвинули ультиматум

Президент Грузии заступилась за абхазов

15 ноября 2024, 22:30 1364

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала события в Абхазии, категорически осудив «шаги России по ее аннексии».

Кроме того, Зурабишвили выразила солидарность с жителями Абхазии, которые, по ее словам, противостоят попыткам внедрения российского законодательства.

«Я хочу отреагировать на события, происходящие в оккупированной Абхазии, и на российскую политику. Я хочу осудить то, что сегодня Россия предпринимает ускоренные шаги в направлении аннексии, когда требует от Грузии согласия на делимитацию (де-факто границы), что недопустимо и принципиально игнорирует всю логику уступок правительства Грузии, которые якобы могут заставить изменить политику России.

Этим политика не изменится, а наоборот, ускорится, и это видно каждый день. В оккупированной Абхазии происходит попытка внедрить российское законодательство, чему противостоит гражданское общество. Хочу выразить солидарность с ними», — заявила Зурабишвили.

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