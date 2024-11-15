Президент Грузии заступилась за абхазов

Кроме того, Зурабишвили выразила солидарность с жителями Абхазии, которые, по ее словам, противостоят попыткам внедрения российского законодательства.

«Я хочу отреагировать на события, происходящие в оккупированной Абхазии, и на российскую политику. Я хочу осудить то, что сегодня Россия предпринимает ускоренные шаги в направлении аннексии, когда требует от Грузии согласия на делимитацию (де-факто границы), что недопустимо и принципиально игнорирует всю логику уступок правительства Грузии, которые якобы могут заставить изменить политику России.

Этим политика не изменится, а наоборот, ускорится, и это видно каждый день. В оккупированной Абхазии происходит попытка внедрить российское законодательство, чему противостоит гражданское общество. Хочу выразить солидарность с ними», — заявила Зурабишвили.