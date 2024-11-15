Шольц: У Дональда Трампа более тонкая позиция, чем считают

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью газете Sueddeutsche Zeitung, что, по его мнению, у избранного президента США Дональда Трампа больше нюансов в его позициях, чем обычно предполагают в Германии.

Так канцлер ФРГ описал свою беседу с избранным президентом США.

«У меня действительно сложилось впечатление, что у него более тонкая позиция, чем часто предполагается здесь, в Германии», - сказал Шольц, добавив, что его телефонный разговор с Трампом в воскресенье был «очень подробным и хорошим».