Шокирующая причина обмеления Каспия: вопрос лежит в политической плоскости?

Резкое и непрерывное падение уровня Каспийского моря за последние годы, указывающее на надвигающуюся экологическую катастрофу, стало одной из тем обсуждения международных экспертов и глобальных экологических изданий накануне глобального климатического саммита COP29, проходящего в Баку. Иссушение Каспия, которое может постичь судьба Аральского моря, несет серьезные негативные последствия не только для пяти прибрежных стран, но и для жителей отдаленных регионов. Экологи называют глобальное потепление одной из главных причин обмеления Каспия. В замкнутом водоеме, не имеющем связи с океаном, ускоряется испарение. А количество воды, поступающей в Каспий, с каждым годом уменьшается, что нарушает природный баланс водоема.

Еще одной причиной считаются водохранилища, возводимые одно за другим на реках, питающих Каспий. Основной водной артерией, питающей море, является Волга, и российские экологи за последние годы фиксируют резкое снижение ее уровня. Это связано с тем, что российское правительство строит множество плотин на Волге для развития аграрного сектора и создания запасов воды для орошения в регионах Поволжья. Напомним, что вопрос обмеления Каспия был поднят в августе этого года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на встрече с его российским коллегой Владимиром Путиным в Баку. Показывая на море из загородной резиденции в Загульбе, президент обсудил резкое падение уровня воды в последние годы. После возвращения из Баку Путин поручил создать рабочую группу по данной проблеме. Недавно было объявлено, что межправительственная рабочая группа Азербайджана и России начнет совместное исследование проблемы обмеления Каспия. Между тем российские активисты утверждают, что местные чиновники нарушают естественный поток воды из Волги в Каспий в угоду политическому престижу, не принимая во внимание экологические последствия. Экоактивисты из Татарстана сообщили, что в сентябре прошлого года уровень воды в Волге на участке, проходящем через Казань, резко упал до такой степени, что река практически высохла. Однако в октябре этого года уровень воды поднялся настолько, что в Волге можно было увидеть отражение Казанского Кремля. Причины таких резких колебаний уровня воды связаны не только с климатом. «Вся Волга регулируется», — сказала активистка Юлия Файзрахмонова, которая изучала уровень воды там в течение 10 лет, прежде чем бежать из России после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

«Существует каскад водохранилищ, который находится в ведении Федерального агентства водных ресурсов», — рассказала она татаро-башкирской службе «Радио Свобода». Эти водохранилища и ряд плотин вдоль Волги уже давно связаны с уменьшением притока воды в Каспийское море, что способствует снижению уровня воды в этом районе. По данным аналитического сайта «Каспийский вестник», Волга обеспечивает 85 процентов воды, поступающей в Каспийское море. Российские официальные лица признали, что стоками манипулируют, например, для стимулирования нереста в Астраханской области, районе производства икры недалеко от побережья Каспийского моря, что приводит к значительному падению уровня воды в таких местах, как Казань. «Самая дорогая промысловая рыба - осетр - находится в Астраханской области», — сказала Файзрахмонова, добавив: «Но наша часть Волги, конечно, страдает». По данным гидроэнергетической компании «РусГидро», в октябре 2023 года уровень воды в Куйбышевском водохранилище к югу от Казани был рекордно низким. Это привело к тому, что руководители пяти регионов обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой «стабилизировать» уровень воды в Волге.