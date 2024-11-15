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Восстание в Сухуми: «президенту» выдвинули ультиматум
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Восстание в Сухуми: «президенту» выдвинули ультиматум

Европа может разрешить бить своим оружием по России

15 ноября 2024, 23:46 194

Министры обороны стран — членов Европейского союза (ЕС) на следующей неделе обсудят возможность снять с Украины запрет на использование западного оружия для ударов по РФ. Соответствующее заседание запланировано на 19 ноября.

«Позиция главы евродипломатии Жозепа Борреля остается неизменной в поддержке снятия таких ограничений в нынешних сложных условиях. Конечно, многие министры поднимут этот вопрос», — подчеркнул источник.

В то же время он обратил внимание, что страны — члены ЕС обладают суверенным правом самостоятельно принимать решение о предоставлении Украине права использовать их оружие для атак на РФ.

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