Европа может разрешить бить своим оружием по России

Министры обороны стран — членов Европейского союза (ЕС) на следующей неделе обсудят возможность снять с Украины запрет на использование западного оружия для ударов по РФ. Соответствующее заседание запланировано на 19 ноября.

«Позиция главы евродипломатии Жозепа Борреля остается неизменной в поддержке снятия таких ограничений в нынешних сложных условиях. Конечно, многие министры поднимут этот вопрос», — подчеркнул источник.

В то же время он обратил внимание, что страны — члены ЕС обладают суверенным правом самостоятельно принимать решение о предоставлении Украине права использовать их оружие для атак на РФ.