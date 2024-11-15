Франция с Турцией сталкиваются
Как правило, многолетние разногласия между Турцией и Францией, берущие начало еще в последние годы существования Османской империи, регулируются дипломатическими средствами. Но порой разногласия эти настолько принципиальны, что выходят далеко за рамки традиционного обмена мнениями…
Как это, собственно, происходит и сейчас, когда над франко-турецкими отношениями разразилась молния очередного скандала. Речь идет о докладе Главного управления международных отношений и стратегии Министерства обороны Франции (DGRIS), в котором была проанализирована деятельность военно-промышленного комплекса Турции.
Следует добавить, что DGRIS не только формирует политику безопасности Франции, но и играет важную роль в разработке и составлении «Белой книги», в которой формулируется национальная стратегия Пятой республики.
Возвращаясь же к отчету DGRIS, отметим, что в нем подробно анализируются продукция таких флагманов турецкого ВПК, как компании Сельджука Байрактара TUSAŞ и Baykar. Беспилотники, которые они производят, используются в борьбе против терроризма. В частности, именно с их помощью была ликвидирована атака террористов РПК, организовавших 25 октября нападение на офис аэрокосмического предприятия TUSAŞ в Анкаре.
Помимо этого, в отчете Министерства обороны Франции приводятся карты и инфографика, иллюстрирующие присутствие турецких войск в ряде государств Африки.
«Используя наши слабые места, Турция укрепляет свои позиции в зонах, где доминирует Франция, таких как Мали, Нигер, Марокко, Тунис, Чад, Джибути и Буркина-Фасо, - говорится в докладе DGRIS. - Анкара становится основным стратегическим соперником Франции на континенте, занимая доминирующее положение на африканском рынке беспилотников».
Отдельное внимание в докладе уделено компании Baykar и странам Африки, куда она поставляет свои БПЛА. Указывается, что оборонная промышленность Турции экспортировала странам Африки более 130 беспилотников, из которых 97 — это Bayraktar TB2.
«Некоторые африканские страны располагают значительно большими парками беспилотников, чем даже армии ряда стран Европы», — отмечается в докладе.
С другой стороны, вряд ли все это могло подорвать отношения Анкары и Парижа, учитывая, что большую часть этой информации аналитики DGRIS почерпнули из открытых источников. На самом деле конфликт разгорелся из-за спутниковых снимков заводов и учебно-тестовых полигонов производителя беспилотников Baykar Makina, отменно зарекомендовавших себя в боевых действиях в Карабахе, Ливии, Сирии и Украине.
Поскольку в отчете Министерства обороны Франции приводятся данные о зданиях, используемых на этих объектах, а также об их назначении, эксперты в Анкаре расценили публикацию этих изображений как вмешательство во внутренние дела Турции и целенаправленное давление Франции на компанию Baykar.
Для Франции, которая на фоне болезненных воспоминаний о своем колониальном прошлом стремительно теряет в последние годы влияние в Африке, «Черный континент» является крайне чувствительной темой. Как известно, после народных протестов Франция была вынуждена покинуть Мали и Буркина-Фасо, а власти Нигера, в свою очередь, отменили выданную Парижу лицензию на добычу урана, необходимого для стабильной эксплуатации многочисленных французских АЭС.
В то время как Анкара, опираясь на свой военно-промышленный потенциал, членство в НАТО, османское наследие и использованием «мягкой силы», постепенно расширяет влияние в Африке.
Напомним в этой связи, что когда Турция отправила в Ливию войска для поддержки правительства Фаиза Сараджа, признанного ООН, этому сопротивлялась не только Россия, но и Франция.
В результате, несмотря на все усилия Парижа, африканские страны продолжают тяготеть к Анкаре, в чем немалую роль играют стратегические преимущества турецких беспилотников. К примеру, именно с помощью БПЛА Bayraktar TB2 правительство Буркина-Фасо смогло освободить от поддерживаемых Францией мятежников около 35 процентов территории страны.
Францию также беспокоит тот факт, что НАТО, особенно США, стремясь сохранить на африканском континенте стратегический баланс с Китаем и Россией, делают ставку не на Париж, а на Анкару.
Следует также напомнить, что один из наиболее проблемных аспектов в турецко-французских отношениях является военно-техническая поддержка, которую Франция оказывает террористам из РПК/ОНС, пытаясь тем самым компенсировать ослабление своего влияния в Сирии.
В этом же ряду находится разоблачение сотрудничества французской компании Lafarge с террористами ИГИЛ, осуществленное турецкими спецслужбами.
Ну и еще одной причиной обострения на треке Париж - Анкара стали позиции Франции в регионе Южного Кавказа, резко пошатнувшиеся после Второй Карабахской войны.
Будучи членом Минской группы ОБСЕ, созданной для урегулирования конфликта в Карабахе, Франция считала себя основным гарантом безопасности Армении. Но после того, как в 2020 году Азербайджан освободил от армянской оккупации свои земли, ее влияние на процессы в регионе ослабло, и это воспринимается Парижем как стратегическая потеря.
Отметим также, что Франция, у которой нет выхода в Восточное Средиземноморье, пытается противостоять Турции и в этом регионе. В 2019 году, на пике напряженности между Анкарой и Афинами, Франция временно увеличила свое военное присутствие в восточной части Средиземного моря и даже пыталась остановить турецкие грузовые суда, направлявшиеся в Ливию. И только появление кораблей ВМФ Турции, блокировавших с помощью радаров французские суда, предотвратило возможное прямое столкновение.
Таким образом, все перечисленные выше события исчерпывающим образом объясняют, почему Турция фигурирует в «Белой книге» Пятой республики как реальная угроза стратегическим интересам и национальной безопасности Франции.