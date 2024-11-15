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Франция с Турцией сталкиваются

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Руслан Баширли, спецкор, Анкара
00:00 1960

Как правило, многолетние разногласия между Турцией и Францией, берущие начало еще в последние годы существования Османской империи, регулируются дипломатическими средствами. Но порой разногласия эти настолько принципиальны, что выходят далеко за рамки традиционного обмена мнениями…

Как это, собственно, происходит и сейчас, когда над франко-турецкими отношениями разразилась молния очередного скандала. Речь идет о докладе Главного управления международных отношений и стратегии Министерства обороны Франции (DGRIS), в котором была проанализирована деятельность военно-промышленного комплекса Турции.

Францию беспокоит тот факт, что НАТО, особенно США, стремясь сохранить на африканском континенте стратегический баланс с Китаем и Россией, делают ставку не на Париж, а на Анкару

Следует добавить, что DGRIS не только формирует политику безопасности Франции, но и играет важную роль в разработке и составлении «Белой книги», в которой формулируется национальная стратегия Пятой республики.

Возвращаясь же к отчету DGRIS, отметим, что в нем подробно анализируются продукция таких флагманов турецкого ВПК, как компании Сельджука Байрактара TUSAŞ и Baykar. Беспилотники, которые они производят, используются в борьбе против терроризма. В частности, именно с их помощью была ликвидирована атака террористов РПК, организовавших 25 октября нападение на офис аэрокосмического предприятия TUSAŞ в Анкаре.

Помимо этого, в отчете Министерства обороны Франции приводятся карты и инфографика, иллюстрирующие присутствие турецких войск в ряде государств Африки.

«Используя наши слабые места, Турция укрепляет свои позиции в зонах, где доминирует Франция, таких как Мали, Нигер, Марокко, Тунис, Чад, Джибути и Буркина-Фасо, - говорится в докладе DGRIS. - Анкара становится основным стратегическим соперником Франции на континенте, занимая доминирующее положение на африканском рынке беспилотников».

Турция укрепляет свои позиции в зонах, где доминирует Франция, таких как Мали, Нигер, Марокко, Тунис, Чад, Джибути и Буркина-Фасо

Отдельное внимание в докладе уделено компании Baykar и странам Африки, куда она поставляет свои БПЛА. Указывается, что оборонная промышленность Турции экспортировала странам Африки более 130 беспилотников, из которых 97 — это Bayraktar TB2.

«Некоторые африканские страны располагают значительно большими парками беспилотников, чем даже армии ряда стран Европы», — отмечается в докладе.

С другой стороны, вряд ли все это могло подорвать отношения Анкары и Парижа, учитывая, что большую часть этой информации аналитики DGRIS почерпнули из открытых источников. На самом деле конфликт разгорелся из-за спутниковых снимков заводов и учебно-тестовых полигонов производителя беспилотников Baykar Makina, отменно зарекомендовавших себя в боевых действиях в Карабахе, Ливии, Сирии и Украине.

Поскольку в отчете Министерства обороны Франции приводятся данные о зданиях, используемых на этих объектах, а также об их назначении, эксперты в Анкаре расценили публикацию этих изображений как вмешательство во внутренние дела Турции и целенаправленное давление Франции на компанию Baykar.

Турция фигурирует в «Белой книге» Пятой Республики как реальная угроза стратегическим интересам и национальной безопасности Франции

Для Франции, которая на фоне болезненных воспоминаний о своем колониальном прошлом стремительно теряет в последние годы влияние в Африке, «Черный континент» является крайне чувствительной темой. Как известно, после народных протестов Франция была вынуждена покинуть Мали и Буркина-Фасо, а власти Нигера, в свою очередь, отменили выданную Парижу лицензию на добычу урана, необходимого для стабильной эксплуатации многочисленных французских АЭС.

В то время как Анкара, опираясь на свой военно-промышленный потенциал, членство в НАТО, османское наследие и использованием «мягкой силы», постепенно расширяет влияние в Африке.

Напомним в этой связи, что когда Турция отправила в Ливию войска для поддержки правительства Фаиза Сараджа, признанного ООН, этому сопротивлялась не только Россия, но и Франция.

В результате, несмотря на все усилия Парижа, африканские страны продолжают тяготеть к Анкаре, в чем немалую роль играют стратегические преимущества турецких беспилотников. К примеру, именно с помощью БПЛА Bayraktar TB2 правительство Буркина-Фасо смогло освободить от поддерживаемых Францией мятежников около 35 процентов территории страны.

Франция временно увеличила свое военное присутствие в восточной части Средиземного моря и даже пыталась остановить турецкие грузовые суда, направлявшиеся в Ливию

Францию также беспокоит тот факт, что НАТО, особенно США, стремясь сохранить на африканском континенте стратегический баланс с Китаем и Россией, делают ставку не на Париж, а на Анкару.

Следует также напомнить, что один из наиболее проблемных аспектов в турецко-французских отношениях является военно-техническая поддержка, которую Франция оказывает террористам из РПК/ОНС, пытаясь тем самым компенсировать ослабление своего влияния в Сирии.

В этом же ряду находится разоблачение сотрудничества французской компании Lafarge с террористами ИГИЛ, осуществленное турецкими спецслужбами.

Ну и еще одной причиной обострения на треке Париж - Анкара стали позиции Франции в регионе Южного Кавказа, резко пошатнувшиеся после Второй Карабахской войны.

Будучи членом Минской группы ОБСЕ, созданной для урегулирования конфликта в Карабахе, Франция считала себя основным гарантом безопасности Армении. Но после того, как в 2020 году Азербайджан освободил от армянской оккупации свои земли, ее влияние на процессы в регионе ослабло, и это воспринимается Парижем как стратегическая потеря.

Отметим также, что Франция, у которой нет выхода в Восточное Средиземноморье, пытается противостоять Турции и в этом регионе. В 2019 году, на пике напряженности между Анкарой и Афинами, Франция временно увеличила свое военное присутствие в восточной части Средиземного моря и даже пыталась остановить турецкие грузовые суда, направлявшиеся в Ливию. И только появление кораблей ВМФ Турции, блокировавших с помощью радаров французские суда, предотвратило возможное прямое столкновение.

Таким образом, все перечисленные выше события исчерпывающим образом объясняют, почему Турция фигурирует в «Белой книге» Пятой республики как реальная угроза стратегическим интересам и национальной безопасности Франции.

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