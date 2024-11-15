Франция с Турцией сталкиваются

Как правило, многолетние разногласия между Турцией и Францией, берущие начало еще в последние годы существования Османской империи, регулируются дипломатическими средствами. Но порой разногласия эти настолько принципиальны, что выходят далеко за рамки традиционного обмена мнениями… Как это, собственно, происходит и сейчас, когда над франко-турецкими отношениями разразилась молния очередного скандала. Речь идет о докладе Главного управления международных отношений и стратегии Министерства обороны Франции (DGRIS), в котором была проанализирована деятельность военно-промышленного комплекса Турции.

Следует добавить, что DGRIS не только формирует политику безопасности Франции, но и играет важную роль в разработке и составлении «Белой книги», в которой формулируется национальная стратегия Пятой республики. Возвращаясь же к отчету DGRIS, отметим, что в нем подробно анализируются продукция таких флагманов турецкого ВПК, как компании Сельджука Байрактара TUSAŞ и Baykar. Беспилотники, которые они производят, используются в борьбе против терроризма. В частности, именно с их помощью была ликвидирована атака террористов РПК, организовавших 25 октября нападение на офис аэрокосмического предприятия TUSAŞ в Анкаре. Помимо этого, в отчете Министерства обороны Франции приводятся карты и инфографика, иллюстрирующие присутствие турецких войск в ряде государств Африки. «Используя наши слабые места, Турция укрепляет свои позиции в зонах, где доминирует Франция, таких как Мали, Нигер, Марокко, Тунис, Чад, Джибути и Буркина-Фасо, - говорится в докладе DGRIS. - Анкара становится основным стратегическим соперником Франции на континенте, занимая доминирующее положение на африканском рынке беспилотников».

Отдельное внимание в докладе уделено компании Baykar и странам Африки, куда она поставляет свои БПЛА. Указывается, что оборонная промышленность Турции экспортировала странам Африки более 130 беспилотников, из которых 97 — это Bayraktar TB2. «Некоторые африканские страны располагают значительно большими парками беспилотников, чем даже армии ряда стран Европы», — отмечается в докладе. С другой стороны, вряд ли все это могло подорвать отношения Анкары и Парижа, учитывая, что большую часть этой информации аналитики DGRIS почерпнули из открытых источников. На самом деле конфликт разгорелся из-за спутниковых снимков заводов и учебно-тестовых полигонов производителя беспилотников Baykar Makina, отменно зарекомендовавших себя в боевых действиях в Карабахе, Ливии, Сирии и Украине. Поскольку в отчете Министерства обороны Франции приводятся данные о зданиях, используемых на этих объектах, а также об их назначении, эксперты в Анкаре расценили публикацию этих изображений как вмешательство во внутренние дела Турции и целенаправленное давление Франции на компанию Baykar.

Для Франции, которая на фоне болезненных воспоминаний о своем колониальном прошлом стремительно теряет в последние годы влияние в Африке, «Черный континент» является крайне чувствительной темой. Как известно, после народных протестов Франция была вынуждена покинуть Мали и Буркина-Фасо, а власти Нигера, в свою очередь, отменили выданную Парижу лицензию на добычу урана, необходимого для стабильной эксплуатации многочисленных французских АЭС. В то время как Анкара, опираясь на свой военно-промышленный потенциал, членство в НАТО, османское наследие и использованием «мягкой силы», постепенно расширяет влияние в Африке. Напомним в этой связи, что когда Турция отправила в Ливию войска для поддержки правительства Фаиза Сараджа, признанного ООН, этому сопротивлялась не только Россия, но и Франция. В результате, несмотря на все усилия Парижа, африканские страны продолжают тяготеть к Анкаре, в чем немалую роль играют стратегические преимущества турецких беспилотников. К примеру, именно с помощью БПЛА Bayraktar TB2 правительство Буркина-Фасо смогло освободить от поддерживаемых Францией мятежников около 35 процентов территории страны.