В Иране заговорили о Третьей мировой
Бывший главнокомандующий КСИР Мохсен Резаи заявил, что «возможность Третьей мировой войны существует».
«Если мировое сообщество и исламские страны не остановят США и Израиль, вероятность Третьей мировой войны становится реальной. Они атаковали наше консульство в Дамаске — это привело к операции «Истинное обещание 1». Затем был убит мученик Хания (экс-лидер ХАМАС Исмаил Хания), что стало причиной операции «Истинное обещание 2». Теперь они нанесли ракетный удар по Ирану, и мы готовим операцию «Истинное обещание 3», - сказал Резаи.