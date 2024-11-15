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Восстание в Сухуми: «президент» сбежал в родное село
Новость дня
Восстание в Сухуми: «президент» сбежал в родное село

В Иране заговорили о Третьей мировой

00:09 898

Бывший главнокомандующий КСИР Мохсен Резаи заявил, что «возможность Третьей мировой войны существует».

«Если мировое сообщество и исламские страны не остановят США и Израиль, вероятность Третьей мировой войны становится реальной. Они атаковали наше консульство в Дамаске — это привело к операции «Истинное обещание 1». Затем был убит мученик Хания (экс-лидер ХАМАС Исмаил Хания), что стало причиной операции «Истинное обещание 2». Теперь они нанесли ракетный удар по Ирану, и мы готовим операцию «Истинное обещание 3», - сказал Резаи.

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Восстание в Сухуми: «президент» сбежал в родное село
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