Будущее с Трампом для Эрдогана под большим вопросом

Как уже не раз отмечал haqqin.az, в отличие от президентских выборов 2016 и 2020 годов, Анкара на последних выборах в США придерживалась нейтралитета. Даже несколько месяцев назад, во время саммита ООН, когда одна часть лидеров фотографировались с Трампом, а другая — с Харрис, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предпочел остаться в тени. На фоне некоторого потепления отношений с США президент Турции основывал свои действия не на личных предпочтениях, а на национальных интересах. Тем не менее наутро после выборов именно Реджеп Тайип Эрдоган был в числе первых мировых лидеров, поздравивших Трампа с победой. В своем поздравлении он назвал 47-го президента США «другом» и выразил надежду, что Дональд Трамп приложит усилия для улучшения отношений между Анкарой и Вашингтоном, решения палестинского вопроса и окончания войны между Украиной и Россией.

Не секрет, что в прошлом у Эрдогана и Трампа были довольно хорошие отношения. Как известно, в 2023 году Трамп поздравил Эрдогана с переизбранием, также назвав его «другом». В то же время в турецкой политике победителя последней президентской гонки в США считают «непредсказуемым человеком», поскольку в своей первой каденции Дональд Трамп оставил в американо-турецких отношениях весьма неоднозначный след. В результате такие «старо-новые» проблемы в американо-турецких отношениях, как присутствие вооруженных подразделений РПК/ОНС на севере Сирии, а также политика США в отношении действий Израиля в секторе Газа и на юге Ливана, скорее всего, определят градус взаимодействия на треке Вашингтон - Анкара. Не стоит также забывать и о «Соглашениях Авраама» между Израилем и рядом арабских стран – проекте, который с 2016 по 2020 годы активно продвигал Дональд Трамп, и который вызвал резко-негативную реакцию Турции, считавшей, что «Соглашения Авраама» направлены на полную оккупацию Палестины и выдавливание ее народа в Египет, на Синайский полуостров.