Будущее с Трампом для Эрдогана под большим вопросом
Как уже не раз отмечал haqqin.az, в отличие от президентских выборов 2016 и 2020 годов, Анкара на последних выборах в США придерживалась нейтралитета. Даже несколько месяцев назад, во время саммита ООН, когда одна часть лидеров фотографировались с Трампом, а другая — с Харрис, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предпочел остаться в тени. На фоне некоторого потепления отношений с США президент Турции основывал свои действия не на личных предпочтениях, а на национальных интересах.
Тем не менее наутро после выборов именно Реджеп Тайип Эрдоган был в числе первых мировых лидеров, поздравивших Трампа с победой. В своем поздравлении он назвал 47-го президента США «другом» и выразил надежду, что Дональд Трамп приложит усилия для улучшения отношений между Анкарой и Вашингтоном, решения палестинского вопроса и окончания войны между Украиной и Россией.
Не секрет, что в прошлом у Эрдогана и Трампа были довольно хорошие отношения. Как известно, в 2023 году Трамп поздравил Эрдогана с переизбранием, также назвав его «другом».
В то же время в турецкой политике победителя последней президентской гонки в США считают «непредсказуемым человеком», поскольку в своей первой каденции Дональд Трамп оставил в американо-турецких отношениях весьма неоднозначный след. В результате такие «старо-новые» проблемы в американо-турецких отношениях, как присутствие вооруженных подразделений РПК/ОНС на севере Сирии, а также политика США в отношении действий Израиля в секторе Газа и на юге Ливана, скорее всего, определят градус взаимодействия на треке Вашингтон - Анкара.
Не стоит также забывать и о «Соглашениях Авраама» между Израилем и рядом арабских стран – проекте, который с 2016 по 2020 годы активно продвигал Дональд Трамп, и который вызвал резко-негативную реакцию Турции, считавшей, что «Соглашения Авраама» направлены на полную оккупацию Палестины и выдавливание ее народа в Египет, на Синайский полуостров.
Учитывая, что Трамп называет себя «главным сторонником Израиля» и поддерживает близкие отношения с Биньямином Нетаньяху, будущее Ближнего Востока при Трампе остается для Эрдогана под большим вопросом.
Что же касается РПК/ОНС, то Турция в первую каденцию Трампа провела две крупные контртеррористические операции на севере Сирии, оттеснив от своих границ вооруженные подразделения курдов на несколько десятков километров. Если бы тогда США, как обещал Трамп Эрдогану, вывели войска из региона, у Анкары появился бы реальный шанс окончательно решить проблему курдского терроризма. Однако в свете продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке возникли новые реалии. Сегодня Израиль стремится усилить курдские группировки в Сирии, надеясь, что они станут противовесом проиранским силам. В ответ на это Турция заявляет, что не допустит создания «государства» РПК/ОНС на своей границе.
Главным преимуществом для Турции во второй каденции Трампа, возможно, станет отношение президента США к конфликту России и Украины. Учитывая, что Анкара с начала войны предлагает свои посреднические усилия для достижения мира, есть вероятность, что Трамп может воспользоваться в этом вопросе ролью Турции в качестве авторитетного и беспристрастного посредника.