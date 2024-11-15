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«Вертолетные деньги» в России. На что ставка?

Отдел экономики
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Для России ставка на импорт в текущих условиях очень важна по ряду существенных причин, среди которых главный и даже стратегический момент – это необходимость сохранить в условиях западных экономических санкций потребительское разнообразие.

Проблема заключается в том, что после начала войны с Украиной на потребительский рынок Российской Федерации были вброшены достаточно большие потоки денег, которые принято называть «вертолетными». Прежде всего, речь идет о бюджетных выплатах и субсидиях в личные домохозяйства. В основном за счет зарплат в государственном секторе, а также за счет массы кредитных средств, предлагавшихся банками вплоть до момента объявления российским Центробанком последней процентной ставки.

В России товарный спрос увеличился на 24 процента. Однако товарного предложения на этот спрос либо не хватает, либо оно запаздывает

Если общую сумму потребительских расходов в Российской Федерации за 2023 год можно оценить в 70 триллионов рублей, то из них приблизительно семь триллионов составляют различные «вертолетные» выплаты и примерно столько же – банковские кредиты. В комплексе это, по оценкам экономистов, увеличило товарный спрос на 24 процента. Однако товарного предложения на этот спрос либо не хватает, либо оно запаздывает. Как это было в известном случае с куриными яйцами, когда только поставки из Азербайджана и Беларуси поддержали внутренний рынок России.

В этом ракурсе четко прослеживается политика Центробанка России, который повышает стоимость заемных средств, пытаясь таким образом косвенно ограничить инфляцию.

Именно поэтому для России ставка на расширение импорта в виде продовольствия и товаров широкого спроса из дружественных стран – это история, рассчитанная на длительный срок. Частично эта тема решается за счет российских инвестиций в промышленное и аграрное производство южного пояса стран СНГ/ЕАЭС.

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