Каспий показывает дно
Глобальная повестка COP29, безусловно, окажет влияние и на Каспийский регион. В то же время проблемы отрицательной динамики Каспийского моря выходят за пределы экологической политэкономии в сферу прогнозирования геологических процессов.
Вот почему 2 октября 2024 года, не дожидаясь проведения COP29, была сформирована двусторонняя российско-азербайджанская рабочая группа, сопредседателями которой были назначены заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко и заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Рауф Гаджиев.
В группу также вошли представители Министерств экономики и большинства регулирующих ведомств двух стран, включая исследовательские институты. Ожидается, что они смогут разработать план действий, в котором будут раскрыты причины изменения уровня Каспийского моря, а также выработаны краткосрочные и долгосрочные прогнозы и адаптационные стратегии.
Очевидно, что в первую очередь в повестку новой комиссии попадают вопросы развития судостроения и работы по углублению каспийских портов на побережье Астраханской области, в Алятах, Махачкале и, конечно, проходов к Волге, которые требуют постоянной очистки и активно используются азербайджанским пароходством.