Каспий показывает дно

Глобальная повестка COP29, безусловно, окажет влияние и на Каспийский регион. В то же время проблемы отрицательной динамики Каспийского моря выходят за пределы экологической политэкономии в сферу прогнозирования геологических процессов.

Вот почему 2 октября 2024 года, не дожидаясь проведения COP29, была сформирована двусторонняя российско-азербайджанская рабочая группа, сопредседателями которой были назначены заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко и заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Рауф Гаджиев.