Трамп привел Чуна в Белый дом

Избранный президент США Дональд Трамп принял решение назначить директором по коммуникациям в аппарате Белого дома Стивена Чуна, который во время президентской гонки занимал аналогичный пост в его избирательном штабе, пишет Politico.

По словам ее источников, «Чун будет работать в Белом доме директором по коммуникациям». В публикации констатируется, что Чун сыграл ключевую роль в проведении предвыборной кампании Трампа.