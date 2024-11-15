Трамп привел Чуна в Белый дом
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Избранный президент США Дональд Трамп принял решение назначить директором по коммуникациям в аппарате Белого дома Стивена Чуна, который во время президентской гонки занимал аналогичный пост в его избирательном штабе, пишет Politico.
По словам ее источников, «Чун будет работать в Белом доме директором по коммуникациям». В публикации констатируется, что Чун сыграл ключевую роль в проведении предвыборной кампании Трампа.
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