Британские военные подорвали мост в Таллине

Военнослужащие Вооруженных сил Великобритании и Эстонии подорвали мост Канама в Таллине для тренировки создания заграждений против России. Об этом сообщают издания Delfi и Postimees.

Отмечается, что подрыв переправы произошел в ночь на 13 ноября. Уточняется, что помимо тренировки создания заграждений, эти действия использовались для строительства нового моста, способного выдержать танки НАТО.

В свою очередь, в эстонском департаменте транспорта подчеркнули, что подрыв моста был необходим, потому что это позволит собрать знания, а также провести тренировку на случай войны с Россией.

Строительством нового моста будет заниматься «Фонд военной стабильности Евросоюза». Общая стоимость проекта составит 14 млн евро.