Еще один миллиардер в команде Трампа

Выигравший выборы президента США Дональд Трамп заявил, что номинирует миллиардера Дуга Бергама на пост главы нового Национального совета США по энергетике, а также на позицию министра внутренних дел США.

«Я рад объявить, что Дуг Бергам, губернатор Северной Дакоты, присоединится к моей администрации в качестве министра внутренних дел и председателя недавно сформированного и очень важного Национального энергетического совета», - заявил Трамп.

Отмечается, что новый национальный совет по энергетике будет контролировать по госучреждениям работу по увеличению добычи всех источников энергии, в особенности традиционных.