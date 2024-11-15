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Восстание в Сухуми: «президент» сбежал в родное село

Еще один миллиардер в команде Трампа

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Выигравший выборы президента США Дональд Трамп заявил, что номинирует миллиардера Дуга Бергама на пост главы нового Национального совета США по энергетике, а также на позицию министра внутренних дел США.

«Я рад объявить, что Дуг Бергам, губернатор Северной Дакоты, присоединится к моей администрации в качестве министра внутренних дел и председателя недавно сформированного и очень важного Национального энергетического совета», - заявил Трамп.

Отмечается, что новый национальный совет по энергетике будет контролировать по госучреждениям работу по увеличению добычи всех источников энергии, в особенности традиционных.

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