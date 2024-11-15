Макрон встревожился из-за Трампа

Страны Европы рискуют быть втянутыми в торговые войны и с США, и с Китаем одновременно из-за экономической политики Дональда Трампа.

Такое мнение на заседании комиссии по европейской конкурентоспособности высказал президент Франции Эммануэль Макрон, передает Bloomberg. Он сказал, что Европа "явно вступает в мир тарифных войн", а избранный президент США может "разрушить цепочки создания стоимости между европейцами и американцами".

Трамп хочет ввести 10–20% пошлины на все товары из-за рубежа и еще большие на китайские товары. По мнению Макрона, новый президент США может заявить европейцам: "Если вы будете более благодушными, мы введем пошлины на вас".

По данным Bild, Евросоюз планирует поддержать намерения Трампа по усилению торгового давления на Китай. Взамен Брюссель ожидает укрепления партнерства с США по поддержке Украины и усилению давления на РФ. Именно об этом, по данным издания, был разговор главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и новоизбранного президента США Дональда Трампа.

В свою очередь, глава Европарламента Роберта Мецола считает, что Трампу нужно донести, что "выигрышная ситуация для всех возможна" и США больше выиграют от сотрудничества, чем от изоляции.