Cаид хотел повторить в США события 11 сентября

В заявлении уточняется, что под стражей оказался 28-летний Анас Саид. 28-летнего Саида также обвиняют в планировании атак на сайты, связанные с евреями и Израилем, и он даже выразил желание «нападать на людей, которых он считал сторонниками Израиля».

Из публикации следует, что во время допроса подозреваемый признался, что намеревался устроить теракт «в стиле 11 сентября 2001 года». При этом Саид имел все необходимые ресурсы для совершения атаки.

Также сотрудники спецслужбы выяснили, что молодой человек предлагал свою квартиру в качестве убежища для членов ИГИЛ. Более того, он пытался пропагандировать идеи группировки в обществе и изучал возможность нападения на призывные пункты в Хьюстоне.