За отказ от хиджаб будут сажать в психушку
Власти Ирана в очередной раз шокировали мировую общественность, заявив о намерении создать психиатрические клиники для лечения женщин, отказывающихся… покрывать в общественных местах голову.
Эту более чем сомнительную идею озвучила Мехри Талеби Дарестани, председатель Департамента женщин и семьи Тегеранского штаба по поощрению добродетели и предотвращению порока.
Отметим, что речь идет о государственном учреждении, отвечающим в Иране за соблюдение строгих религиозных правил. По словам Дарестани, эти клиники будет осуществлять «научное и психологическое лечение женщин, отказывающихся носить хиджаб».
Как мы видим, времена, когда в Иране сотрудники полиции нравов в униформе и с наручниками за поясом запихивали в автозаки женщин без хиджаба, уходят в прошлое. Теперь на улицах Тегерана, Исфахана, Шираза и других городов, женщин, не носящих чадру, будут отлавливать и «паковать» в кареты скорой помощи детины-санитары с усмирительными рубашками.
Как рассказал в беседе с haqqin.az иранский политолог Юнес Шамэли, вопрос о психиатрических клиниках решался на самом верху иранской власти, поскольку Департамент женщин и семьи Тегеранского штаба по поощрению добродетели и предотвращению порока находится под патронажем КСИР и прямым руководством рахбара Али Хаменеи.
«У этого решения есть предыстория, - рассказал Юнес Шамэли. - Десять дней назад произошел инцидент с Аху Дарйа, студенткой тегеранского Университета Азад Ахваз, которая отказалась приходить на занятия в хиджабе, за что и была избита сотрудниками службы безопасности и боевиками молодежного отдела полувоенной организации «Басидж». После чего девушка в знак протеста вышла в одном нижнем белье во двор студенческого кампуса. А спустя некоторое время силовики затолкали студентку в машину и увезли. Инцидент подтвердили представители университета. Когда этот случай попал в заголовки мировых СМИ, власти в Тегеране объявили Аху Дарйа сумасшедшей. Однако правительственная газета Farhikhtegan, сообщившая об аресте, написала, что студентка была арестована за то, что «вела себя ненадлежащим образом».
А агентство Fars сообщило, что Аху «пришла на занятия в неподобающей одежде, но, получив предупреждение от службы безопасности кампуса о правилах дресс-кода, разделась и в нижнем белье прошлась по университету».
Как отметил политолог, протест тегеранской студентки поддержали миллионы пользователей соцсетей.
«Аналогичный случай произошел в Тебризе, где сотрудники служб безопасности избили девушку за отказ носить хиджаб, - напомнил Юнес Шамэли. - В отчаянии она прямо на улице стала скандировать «Смерть диктатору!», «Смерть Хаменеи!» и ее так же отвезли к психиатру. В результате, власти Ирана, озабоченные перспективой массового неподчинения женщин требованиям религиозного «дресс-кода», решили квалифицировать отказ женщин покрывать голову, как психическую патологию, нуждающуюся в стационарном лечении.
Интересно, что президентская власть дистанцировалась от этого решения. Как заявил пресс-секретарь президента Пезешкиана, обучение приверженности хиджабу должно вестись в семье, а не в психиатрических клиниках. Тем самым, президент ИРИ дал понять, что идея создания клиник для лечения женщин-отказниц исходит непосредственно от аятолл».
По словам иранского политолога, «клиническая» идея рахбара преследуют две цели. Во-первых, аятоллы посылают своим прокси в других государствах месседж о том, что отказ от хиджаба - это не вопрос политики, прав человека или выбора, а психическая патология. То есть, женщины в хиджабе - являение нормальное, а без покрытой головы - патологическое. А во-вторых, после того, как задержанных объявят умалишенными, их дела можно не передавать в суд и держать их в заключении сколь угодно долго.
«Сейчас сложно предположить, как именно будут обращаться в клиниках с этими женщинами, - говорит Юнес Шамэли. – Будут ли их там избивать, пытать или накачивать психотропными препаратами, а покорившихся и облаченных в хиджаб демонстрировать на телеканалах, как «полностью вылечившихся». Факт, что такая практика в Иране существует. К примеру, недавно в городе Иршад полиция арестовала женщину без хиджаба, которая после трех дней пребывания в тюремной камере выступила по одному из телеканалов и покаялась за неподобающее поведение. При этом телезрители видели на ее лице следы побоев, проступавшие даже сквозь грим».
Шамэли подчеркивает, что вопрос прав женщин в Иране — это наиболее острая и болезненная для теократической власти проблема со дня основания Исламской Республики.
«В авангарде всех крупных антиправительственных выступлений в 1996, 1998, 2006, 2018 и 2021 годах шли исключительно иранские женщины, - напомнил политолог. - Власти понимают, что их движение за свои гражданские права будет только усиливаться, но ничего поделать с этим не способны. Они не могут отменить закон об обязательном ношении хиджаба по политическим причинам – в этом случае подавляющее большинство иранских женщин откажется от хиджаба. Вспомните, как во время акций протестов в 2021 году в связи с убийством Махсы Амини, тысячи иранских женщин сжигали хиджабы в знак протеста теократической деспотии в стране. Отмена обязательного хиджаба, когда масса женщин продемонстрируют свое несогласие с исламской государственной системой, станет чем-то вроде общенародного референдума. И поскольку правящая власть в Иране не хочет огласки истинного положения дел в стране, она так упорно держится за этот закон и придумывает мракобесные правила, вызывающие еще большее осуждение и отвращение к режиму аятолл».