За отказ от хиджаб будут сажать в психушку

Власти Ирана в очередной раз шокировали мировую общественность, заявив о намерении создать психиатрические клиники для лечения женщин, отказывающихся… покрывать в общественных местах голову. Эту более чем сомнительную идею озвучила Мехри Талеби Дарестани, председатель Департамента женщин и семьи Тегеранского штаба по поощрению добродетели и предотвращению порока. Отметим, что речь идет о государственном учреждении, отвечающим в Иране за соблюдение строгих религиозных правил. По словам Дарестани, эти клиники будет осуществлять «научное и психологическое лечение женщин, отказывающихся носить хиджаб».

Как мы видим, времена, когда в Иране сотрудники полиции нравов в униформе и с наручниками за поясом запихивали в автозаки женщин без хиджаба, уходят в прошлое. Теперь на улицах Тегерана, Исфахана, Шираза и других городов, женщин, не носящих чадру, будут отлавливать и «паковать» в кареты скорой помощи детины-санитары с усмирительными рубашками. Как рассказал в беседе с haqqin.az иранский политолог Юнес Шамэли, вопрос о психиатрических клиниках решался на самом верху иранской власти, поскольку Департамент женщин и семьи Тегеранского штаба по поощрению добродетели и предотвращению порока находится под патронажем КСИР и прямым руководством рахбара Али Хаменеи. «У этого решения есть предыстория, - рассказал Юнес Шамэли. - Десять дней назад произошел инцидент с Аху Дарйа, студенткой тегеранского Университета Азад Ахваз, которая отказалась приходить на занятия в хиджабе, за что и была избита сотрудниками службы безопасности и боевиками молодежного отдела полувоенной организации «Басидж». После чего девушка в знак протеста вышла в одном нижнем белье во двор студенческого кампуса. А спустя некоторое время силовики затолкали студентку в машину и увезли. Инцидент подтвердили представители университета. Когда этот случай попал в заголовки мировых СМИ, власти в Тегеране объявили Аху Дарйа сумасшедшей. Однако правительственная газета Farhikhtegan, сообщившая об аресте, написала, что студентка была арестована за то, что «вела себя ненадлежащим образом».

А агентство Fars сообщило, что Аху «пришла на занятия в неподобающей одежде, но, получив предупреждение от службы безопасности кампуса о правилах дресс-кода, разделась и в нижнем белье прошлась по университету». Как отметил политолог, протест тегеранской студентки поддержали миллионы пользователей соцсетей. «Аналогичный случай произошел в Тебризе, где сотрудники служб безопасности избили девушку за отказ носить хиджаб, - напомнил Юнес Шамэли. - В отчаянии она прямо на улице стала скандировать «Смерть диктатору!», «Смерть Хаменеи!» и ее так же отвезли к психиатру. В результате, власти Ирана, озабоченные перспективой массового неподчинения женщин требованиям религиозного «дресс-кода», решили квалифицировать отказ женщин покрывать голову, как психическую патологию, нуждающуюся в стационарном лечении. Интересно, что президентская власть дистанцировалась от этого решения. Как заявил пресс-секретарь президента Пезешкиана, обучение приверженности хиджабу должно вестись в семье, а не в психиатрических клиниках. Тем самым, президент ИРИ дал понять, что идея создания клиник для лечения женщин-отказниц исходит непосредственно от аятолл».