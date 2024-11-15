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За отказ от хиджаб будут сажать в психушку

политолог Юнес Шамэли комментирует для haqqin.az
Записал: Ага Гасымлы, собкор
03:03 306

Власти Ирана в очередной раз шокировали мировую общественность, заявив о намерении создать психиатрические клиники для лечения женщин, отказывающихся… покрывать в общественных местах голову. 

Эту более чем сомнительную идею озвучила Мехри Талеби Дарестани, председатель Департамента женщин и семьи Тегеранского штаба по поощрению добродетели и предотвращению порока.

Отметим, что речь идет о государственном учреждении, отвечающим в Иране за соблюдение строгих религиозных правил. По словам Дарестани, эти клиники будет осуществлять «научное и психологическое лечение женщин, отказывающихся носить хиджаб».

Десять дней назад произошел инцидент с Аху Дарйа, студенткой тегеранского Университета Азад Ахваз, которая отказалась приходить на занятия в хиджабе, за что и была избита сотрудниками службы безопасности и боевиками молодежного отдела полувоенной организации «Басидж». После чего девушка в знак протеста вышла в одном нижнем белье во двор студенческого кампуса

Как мы видим, времена, когда в Иране сотрудники полиции нравов в униформе и с наручниками за поясом запихивали в автозаки женщин без хиджаба, уходят в прошлое. Теперь на улицах Тегерана, Исфахана, Шираза и других городов, женщин, не носящих чадру, будут отлавливать и «паковать» в кареты скорой помощи детины-санитары с усмирительными рубашками.

Как рассказал в беседе с haqqin.az иранский политолог Юнес Шамэли, вопрос о психиатрических клиниках решался на самом верху иранской власти, поскольку Департамент женщин и семьи Тегеранского штаба по поощрению добродетели и предотвращению порока находится под патронажем КСИР и прямым руководством рахбара Али Хаменеи.

«У этого решения есть предыстория, - рассказал Юнес Шамэли. - Десять дней назад произошел инцидент с Аху Дарйа, студенткой тегеранского Университета Азад Ахваз, которая отказалась приходить на занятия в хиджабе, за что и была избита сотрудниками службы безопасности и боевиками молодежного отдела полувоенной организации «Басидж». После чего девушка в знак протеста вышла в одном нижнем белье во двор студенческого кампуса. А спустя некоторое время силовики затолкали студентку в машину и увезли. Инцидент подтвердили представители университета. Когда этот случай попал в заголовки мировых СМИ, власти в Тегеране объявили Аху Дарйа сумасшедшей. Однако правительственная газета Farhikhtegan, сообщившая об аресте, написала, что студентка была арестована за то, что «вела себя ненадлежащим образом».

Иранский политолог Юнес Шамэли комментирует для haqqin.az

А агентство Fars сообщило, что Аху «пришла на занятия в неподобающей одежде, но, получив предупреждение от службы безопасности кампуса о правилах дресс-кода, разделась и в нижнем белье прошлась по университету».

Как отметил политолог, протест тегеранской студентки поддержали миллионы пользователей соцсетей.

«Аналогичный случай произошел в Тебризе, где сотрудники служб безопасности избили девушку за отказ носить хиджаб, - напомнил Юнес Шамэли. - В отчаянии она прямо на улице стала скандировать «Смерть диктатору!», «Смерть Хаменеи!» и ее так же отвезли к психиатру. В результате, власти Ирана, озабоченные перспективой массового неподчинения женщин требованиям религиозного «дресс-кода», решили квалифицировать отказ женщин покрывать голову, как психическую патологию, нуждающуюся в стационарном лечении.

Интересно, что президентская власть дистанцировалась от этого решения. Как заявил пресс-секретарь президента Пезешкиана, обучение приверженности хиджабу должно вестись в семье, а не в психиатрических клиниках. Тем самым, президент ИРИ дал понять, что идея создания клиник для лечения женщин-отказниц исходит непосредственно от аятолл».

Пезешкиан открестился от решения аятолл

По словам иранского политолога, «клиническая» идея рахбара преследуют две цели. Во-первых, аятоллы посылают своим прокси в других государствах месседж о том, что отказ от хиджаба - это не вопрос политики, прав человека или выбора, а психическая патология. То есть, женщины в хиджабе - являение нормальное, а без покрытой головы - патологическое. А во-вторых, после того, как задержанных объявят умалишенными, их дела можно не передавать в суд и держать их в заключении сколь угодно долго.

«Сейчас сложно предположить, как именно будут обращаться в клиниках с этими женщинами, - говорит Юнес Шамэли. – Будут ли их там избивать, пытать или накачивать психотропными препаратами, а покорившихся и облаченных в хиджаб демонстрировать на телеканалах, как «полностью вылечившихся». Факт, что такая практика в Иране существует. К примеру, недавно в городе Иршад полиция арестовала женщину без хиджаба, которая после трех дней пребывания в тюремной камере выступила по одному из телеканалов и покаялась за неподобающее поведение. При этом телезрители видели на ее лице следы побоев, проступавшие даже сквозь грим».

Шамэли подчеркивает, что вопрос прав женщин в Иране — это наиболее острая и болезненная для теократической власти проблема со дня основания Исламской Республики.

«В авангарде всех крупных антиправительственных выступлений в 1996, 1998, 2006, 2018 и 2021 годах шли исключительно иранские женщины, - напомнил политолог. - Власти понимают, что их движение за свои гражданские права будет только усиливаться, но ничего поделать с этим не способны. Они не могут отменить закон об обязательном ношении хиджаба по политическим причинам – в этом случае подавляющее большинство иранских женщин откажется от хиджаба. Вспомните, как во время акций протестов в 2021 году в связи с убийством Махсы Амини, тысячи иранских женщин сжигали хиджабы в знак протеста теократической деспотии в стране. Отмена обязательного хиджаба, когда масса женщин продемонстрируют свое несогласие с исламской государственной системой, станет чем-то вроде общенародного референдума. И поскольку правящая власть в Иране не хочет огласки истинного положения дел в стране, она так упорно держится за этот закон и придумывает мракобесные правила, вызывающие еще большее осуждение и отвращение к режиму аятолл».

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