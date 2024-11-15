Нет тротуаров, негде припарковаться, одни велодорожки, всюду пробки… и безнадёга!

В Баку уже несколько дней не смолкают недовольство и претензии по поводу специальных велодорожек, оборудованных на основных улицах и проспектах столицы. Понятно, что инициаторы этой идеи рассчитывали с их помощью хоть как-то разгрузить городские зоны с переуплотненным движением транспорта. Однако наблюдавшееся в последние десятилетия бессистемное, хаотичное строительство дорог, мостов, туннелей и транспортных развязок без учета плотности населения Баку и особенностей рельефа азербайджанской столицы, свело их усилия на нет. На некоторых участках места для велодорожек были выделены за счет сужения проезжей части, что привело к еще большей скученности на центральных автотрассах. Авторы проекты не учли и такие факторы, как частые ветры и дождливые дни, холмистый рельеф столицы, ограниченность парковочных мест, а также недостаточное освещение улиц за пределами центра, особенно в непогоду, что превращает движение на велосипедах в довольно рискованную затею.

Эксперты также отмечают, что на некоторых участках велодорожки оборудованы с левой стороны проезжей части. То есть, там, где автомобилисты обычно выполняются обгоны и другие маневры, что в итоге создает дополнительную опасность для велосипедистов. Но и это далеко не все проблемы. В Баку, особенно за последние десять лет, тротуары частично заняты под строительство различных объектов, а в некоторых районах их нет вообще. Пешеходные дорожки многих центральных улиц заставлены киосками, магазинчиками или осветительными столбами. Иногда тротуары настолько узки, что даже двум пешеходам невозможно разминуться без выхода на проезжую часть. В таких районах, как Баилов, Ахмедлы, «20 Января», Ясамал есть улицы, где тротуары вообще отсутствуют, и пешеходы вынуждены передвигаться вдоль магистралей. И если раньше они опасались только автомобилей, то теперь должны быть очень осторожны со мчащимися велосипедами и скутерами. В разговоре с журналистами haqqin.az водители автотранспорта отмечают, что на таких территориях, как проспекты Кара Караева и Метбуат, станции метро «Халглар Достлугу» и «Ахмедлы», или район кольца «20 Января» места для велодорожек, практически, не осталось ни на проезжей части, ни на тротуарах. А это значит, что в обозримом будущем велосипеды не смогут стать полноценным средством передвижения по городу.

Например, тем, кто хочет доехать на велосипеде от станции метро «Ахмедлы» до «Украинского круга» или в обратном направлении, а также в сторону кинотеатра «Баку», чтобы добраться до магистрали придется вначале нести велосипед в руках. На участке возле кинотеатра «Баку» в разделительной полосе между двумя дорогами построены магазины и кафе. И чтобы проложить здесь велосипедную дорожку, их нужно снести. Следует также принять во внимание, что из-за плотности застроек и дефицита парковочных мест бакинские водители, как правило, паркуют машины вдоль узких дорог. Тем самым, не только сужая и без того скудную площадь для прокладки велодорожек, но и превращая улицы Баку в зону хаоса, где звуки сигналов, визг тормозов и крики водителей не смолкают ни днем, ни ночью. По мнению же пешеходов, под термином «микромобильность» не следует понимать исключительно велодорожки и специальные автобусные полосы. Изначально тротуары должны быть очищены от объектов, а движение общественного транспорта — от необходимости простаивать в пробках. Иначе любые, даже самые прогрессивные на первый взгляд нововведения, ощутимых результатов не дадут. Недовольны также сособственники объектов, вдоль которых проложены велодорожки. Эмиль Гусейнов, занимающийся продажей мебели, отмечает, что с их появлением торговля заметно сократилась, и его бизнес близок к банкротству. Как правило, у магазинов, особенно в центральной части города, нет парковочных мест или они крайне ограничены. И стоит лишь клиенту припарковаться у магазина или киоска, как он моментально получает штраф. А тратить время на поиск места для парковки никто не хочет.

Владелец киоска, расположенного возле автобусной остановки, рассказал, что водители не останавливаются даже, чтобы купить бутылку воды или пачку сигарет, поскольку это грозит им штрафом. В некоторых районах города скученность доходит до такой степени, что водителям негде высадить своего пассажира. Юрист Акрам Гасанов, сам увлеченный велосипедист, который раньше несколько раз в неделю добирался до работы на велосипеде, утверждает, что никогда бы не рискнул использовать городские велодорожки. «Отношение любого народа к законам и праву можно проследить по тому, как он соблюдает правила дорожного движения, - говорит Гасанов. - В Азербайджане эта культура пока не сформирована. Законы нарушают как водители, так и пешеходы». По словам юриста, он не уверен в том, что велодорожки охватят весь город. «Например, в Ахмедлах на тротуаре работает автомойка, куда ежедневно приезжают десятки автомобилей, - рассказал Гасанов. – И пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть. Местные исполнительные органы об этом знают, но никаких мер не принимают. Такая же ситуация стала обычной и для Баку. Более того, в случае ДТП с участием пешеходов виновником чаще всего признают водителей». Как заявил haqqin.az эксперт в области транспорта Рауф Агамирзоев, главная причина пробок в Баку — это тотальная автомобилизация и неправильное планирование гражданами своих поездок. «Большинство бакинцев даже на короткие поездки от одного до трёх километров используют личный транспорт или такси, - отметил Агамирзоев. - Если автомобилизация в столице продолжится такими темпами, нам грозит полный транспортный коллапс Баку, когда движение на забитых автомобилями улицах превратится в один большой автомобильный затор».

По словам эксперта, в прошлом году в распоряжении Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) поступил цифровой «двойник» Баку - электронная программа, демонстрирующая всю дорожно-транспортную систему столицы. Этот симулятор показал, какие именно действия следует предпринять, чтобы в Баку не наступил транспортный коллапс. В частности, они предполагают строительство велодорожек и автобусных полос. Параллельно идут процессы демотивации и стимуляции. «В рамках демотивации власти Баку уже установили платные почасовые паркинги и провели реформу такси, которых стало намного меньше, - объяснил Рауф Агамирзоев. - А стимуляция — это создание велодорожек, чтобы в Баку, как и во всем мире, велосипед стал массовым средством микромобильности. Как только будет завершено создание велосипедной инфраструктуры, когда велодорожки охватят все районы азербайджанской столицы и начнет функционировать широкая сеть проката велосипедов для бакинцев и гостей города, мы увидим на наших дорогах тысячи велосипедистов. Уже есть статистика по Баку: едва лишь объявили о создании велошеринга, на следующее утро было зарегистрировано 2.725 пользователей. Следует понимать, что в строительстве транспортной инфраструктуры, которую осуществляет AYNA, нет ничего принципиально нового, это - общемировая практика. Ее цель – дать людям возможность выбрать, хочет ли он идти на работу пешком, добираться на велосипеде, пользоваться автобусом по специально выделенной линии, или доехать на собственном автомобиле». По словам эксперта, несмотря на то, что Баку в генплане представлен, как полицентричный город, на данный момент азербайджанская столица все еще остается моноцентричным мегаполисом, в котором все автомобильные пути проходят через центр города, к которому привязана вся дорожная система. И когда в центре проводят ремонтные работы, то, как минимум, половина города стоит в пробке.