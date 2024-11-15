Азербайджан против Эстонии. Матч за выживание

Обслуживать матч будет бригада арбитров из Шотландии во главе с Джоном Битоном.

Игра имеет важное значение с точки зрения сохранения места в лиге «С». Сборная Азербайджана проиграла во всех четырех предыдущих играх, в том числе и Эстонии на выезде. У эстонцев победа над азербайджанской командой - единственная. Таким образом, у Эстонии 3 очка, у Азербайджана очков нет.

Сегодня подопечным Фернанду Сантуша нужно непременно обыграть Эстонию с разницей как минимум в два мяча, а желательно еще крупнее. Эстонцы победили в первом матче со счетом 3:1. Победа с разницей в два мяча позволит сборной Азербайджана сравняться с прибалтами по набранным очкам и по результатам очных встреч. В таком случае вступает в силу общая разница забитых и пропущенных мячей. У Эстонии она сейчас 3-8, а у Азербайджана - 3-11. Если наша команда выигрывает с разницей в два мяча, то поднимется на 3-е место в группе благодаря общей разницей забитых и пропущенных. И все будет решаться в последнем туре, в котором сборная Азербайджана сыграет в гостях со шведами, а эстонцы на выезде померятся силами со словаками.

Если же сборной Азербайджана удастся обыграть сегодня Эстонию с разницей в три гола, то эстонцам обязательно надо будет набирать очки в Словакии, так как при равенстве очков они будут уступать Азербайджану по результатам личных встреч.

Ну а если сборной Азербайджана удастся выиграть сегодня с разницей в один мяч, то уже ей обязательно надо будет набирать очки в Швеции. Ничья же в Габале не оставляет нам шансов на третью строчку в группе.