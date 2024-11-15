Азербайджан против Эстонии. Матч за выживание
Сегодня в 18:00 в Габале начнется матч 5-го тура футбольной Лиги наций между сборными Азербайджана и Эстонии.
Обслуживать матч будет бригада арбитров из Шотландии во главе с Джоном Битоном.
Игра имеет важное значение с точки зрения сохранения места в лиге «С». Сборная Азербайджана проиграла во всех четырех предыдущих играх, в том числе и Эстонии на выезде. У эстонцев победа над азербайджанской командой - единственная. Таким образом, у Эстонии 3 очка, у Азербайджана очков нет.
Сегодня подопечным Фернанду Сантуша нужно непременно обыграть Эстонию с разницей как минимум в два мяча, а желательно еще крупнее. Эстонцы победили в первом матче со счетом 3:1. Победа с разницей в два мяча позволит сборной Азербайджана сравняться с прибалтами по набранным очкам и по результатам очных встреч. В таком случае вступает в силу общая разница забитых и пропущенных мячей. У Эстонии она сейчас 3-8, а у Азербайджана - 3-11. Если наша команда выигрывает с разницей в два мяча, то поднимется на 3-е место в группе благодаря общей разницей забитых и пропущенных. И все будет решаться в последнем туре, в котором сборная Азербайджана сыграет в гостях со шведами, а эстонцы на выезде померятся силами со словаками.
Если же сборной Азербайджана удастся обыграть сегодня Эстонию с разницей в три гола, то эстонцам обязательно надо будет набирать очки в Словакии, так как при равенстве очков они будут уступать Азербайджану по результатам личных встреч.
Ну а если сборной Азербайджана удастся выиграть сегодня с разницей в один мяч, то уже ей обязательно надо будет набирать очки в Швеции. Ничья же в Габале не оставляет нам шансов на третью строчку в группе.
Согласно регламенту, две худшие команды лиги «С» среди занявших 4-е места напрямую отправляются в лигу «D». Две другие команды, ставшие четвертыми в лиге «С», сыграют в марте следующего года в плей-офф со сборными, занявшими вторые места в лиге «D». На данный момент 4-е места в лиге «С» занимают: Латвия (4 очка, разница мячей 3-9, 5 проведенных матчей), Люксембург (2 очка, разница мячей 1-5, 5 матчей), Литва (0 очков, разница мячей 4-10, 5 матчей) и Азербайджан (0 очков, разница мячей 3-11, 4 матча).
Даже если сборная Азербайджана займет 4-е место в группе, у нее есть шанс избежать прямого вылета и сыграть в плей-офф. Там Азербайджан могут ждать такие соперники, как Гибралтар, Сан-Марино, Лихтенштейн, Молдова, Мальта и Андорра.
Сборная Азербайджана уже выступала в лиге «D». Но это было в самом первом розыгрыше Лиги наций, когда команды распределялись по лигам согласно рейтингу. Затем УЕФА немного изменил формат турнира, и Азербайджан оказался в лиге «С», где выступает до сих пор. Сборная Азербайджана никогда не поднималась в дивизион рангом выше, но при этом и никогда не опускалась вниз.