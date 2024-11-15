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У оппонентов Трампа «настали темные времена»

09:25 1435

Члены Конгресса США и другие американские чиновники, противники избранного президента Дональда Трампа, допускают возможность своих арестов после возвращения республиканца в Белый дом, сообщает The Guardian.

Двое членов Палаты представителей от партии демократов, открыто критиковавшие Трампа и его политическую программу, сказали газете, что вместе с коллегами готовятся к «довольно сюрреалистичным и дистопическим сценариям» — от налоговых проверок по надуманным поводам до «открытого насилия». «У меня так много коллег, которые живут под постоянной угрозой насилия в отношении них, их семей и сотрудников… Настали темные времена», — заявил конгрессмен Джаред Хаффман (штат Калифорния).

Во время предвыборной кампании Трамп не раз выступал с призывами арестовать бывшего спикера Палаты представителей от Демпартии Нэнси Пелоси, конгрессмена-демократа Адама Шиффа, специального прокурора Джека Смита, бывшего члена Палаты представителей от республиканцев Лиз Чейни и экс-директора ФБР Джеймса Коми, обвинив их в госизмене и других преступлениях, напоминает издание.

Список людей, которым угрожал республиканец, составила и газета Politico. Туда попали оппонент Трампа на выборах, вице-президент Камала Харрис, действующий президент Джо Байден, 44-й президент Барак Обама, экс-госсекретарь и соперница Трампа во время кампании 2016 года Хиллари Клинтон, глава Meta Марк Цукерберг и другие. Кроме того, американский юрист Майк Дэвис, один из самых ярых сторонников Трампа и претендент на должность в его администрации, пригрозил отправить журналистов и не поддерживавших Трампа республиканцев «в ГУЛАГ».

Конгрессмен-республиканец Байрон Дональдс заявлял ранее, что у избранного президента «нет списка врагов». «Я говорю американскому народу, который слушает эту ложь левых демократов, что это не то, что когда-либо поддерживал Дональд Трамп или что он намеревался делать», — сказал он Fox News.

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