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Необъявленный визит главы МИД Японии в Киев

09:38 631

Министр иностранных дел Японии Такеши Ивая прибыл в Украину с необъявленным визитом, сообщает японское информагентство Kyodo со ссылкой на МИД Японии.

Визит министра призван продемонстрировать поддержку Токио борьбе Киева в войне против России, пишет агентство. Ивая приехал в Украину из Польши, где он сделал остановку на обратном пути из Перу. О планах главы японского МИД посетить Украину не сообщалось.

Как пишет Kyodo, Ивая в субботу встретится с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и, возможно, с президентом Владимиром Зеленским.

Визит состоится на фоне появления все большего числа подтверждений того, что на стороне России в войне с Украиной участвуют военные КНДР — страны, которая после заключения в этом году с Москвой нового договора о стратегическом партнерстве, в том числе в военной сфере, интенсифицировала пуски ракет, в том числе в сторону Японии.

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