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«Умна и жестка»: в Белом доме новый пресс-секретарь

09:46 1536

Избранный президент США Дональд Трамп номинировал 27-летнюю Кэролайн Ливитт на пост пресс-секретаря Белого дома. 

Американские СМИ отмечают, что она станет самым молодым пресс-секретарем в истории. До этого Ливитт представляла его в ходе предвыборной кампании, а во время первого президентского срока Трампа была помощником пресс-секретаря.

По словам республиканца, Ливитт проделала «феноменальную работу» в его кампании. Он назвал ее «умной и жесткой», а также подчеркнул, что она является «эффективным коммуникатором».

«Я абсолютно уверен, что она преуспеет на трибуне и поможет донести наше послание американскому народу, когда мы снова сделаем Америку великой», — заявил Трамп.

Про Ливитт также известно, что после работы в Белом доме помощником пресс-секретаря и в Управлении президентской корреспонденции во время первой администрации Трампа она баллотировалась в Конгресс в Нью-Гэмпшире в 2022 году, а также была пресс-секретарем представителя Элизы Стефаник из Нью-Йорка, союзницы Трампа и его кандидата на пост посла в Организации Объединенных Наций (ООН).

С 13 мая 2022 года должность пресс-секретаря Белого дома занимает Карин Жан-Пьер. Она стала первой темнокожей женщиной, представительницей ЛГБТ-сообщества на этом посту. Кроме того, Жан-Пьер с 7 октября 2024 года является старшим советником президента Джо Байдена. До нее пресс-секретарем была Джен Псаки, которая затем стала телеведущей на MSNBC.

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