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Пока Трамп с демократами воюет, Китай мегапорт в Америке открывает

10:20 715

Церемония открытия нового глубоководного порта Чанкай, для строительства которого были привлечены китайские инвестиции, прошла в Перу. В мероприятии по видеосвязи приняли участие президент страны Дина Болуарте и председатель КНР Си Цзиньпин.

«Открытие порта Чанкай представляет собой исторический момент для Перу и всех перуанцев», - заявила на церемонии Болуарте, добавив, что этот мегапроект дает начало трансформации, которая превратит Перу в «логистический, технологический и индустриальный центр мирового уровня».

Си Цзиньпин (слева) и Дина Болуарте присутствуют на виртуальной церемонии открытия мегапорта

Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что открытие порта является «успешным примером» сотрудничества Китая и Перу под эгидой проекта «Один пояс - один путь». По его словам, в результате удастся создать морской коридор между КНР и Латинской Америкой, «соединив великую Тропу инков и «Морской Шелковый путь XXI века» и проложив путь к процветанию Перу» и других стран региона.

Расположенный на тихоокеанском побережье Перу примерно в 80 км к северу от столицы страны Лимы, мегапорт Чанкай станет первым логистическим центром в Южной Америке, подконтрольным Китаю. Доля китайской логистической компании COSCO Shipping в проекте составляет 60 процентов. Общие инвестиции - 3,4 млрд долларов.

Предполагается, что порт будет обслуживать не только Перу, но и Чили, Колумбию, Эквадор, ряд других южноамериканских стран, позволяя им обходить порты Мексики и США для торговли с Азией. Он сможет принимать в том числе самые большие из существующих контейнеровозов. Первое судно должно выйти из порта уже на следующей неделе.

Ранее в опубликованной в газете El Peruano статье глава КНР отметил, что порт Чанкай позволит сократить морской путь из Перу в Китай до 23 дней и за счет этого снизить логистические расходы как минимум на 20 процентов. Ожидается, что инфраструктурный проект принесет Перу ежегодный доход в размере 4,5 млрд долларов и создаст более 8 тысяч рабочих мест.

На начальном этапе порт будет обрабатывать около миллиона контейнеров в год.

В планах Китая также построить железнодорожную сеть из перуанского порта в Бразилию.

Китай активно инвестирует в Перу с 2009 года, когда страны подписали соглашение о свободной торговле. За это время китайские компании вложили около 24 млрд. долларов в горнодобывающие и энергетические проекты в этой южноамериканской стране.

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