Прозападный переворот под российским флагом

Протесты в сепаратистском грузинском регионе Абхазия, который с 2008 года фактически находится под военным контролем России, приводят к стремительному свержению действующей «власти». Противники ратификации инвестиционного соглашения между Россией и Абхазией, вынесенного на рассмотрение «парламента», сумели без сколько-нибудь серьезного сопротивления захватить «правительственный квартал». Напоследок Бжания обвинил в попытке государственного переворота «прозападные» и «протурецкие» силы и запросил помощь у Москвы, которая пропустила эту просьбу мимо ушей. Любопытно, что толпа, захватившая резиденцию Бжании, размахивала российскими флагами и скандировала: «Россия! Россия!».

Остается только понять, почему абхазы, выступающие против инвестиционного соглашения с Россией, которое они считают угрозой своему «суверенитету», осуществили внутренний переворот под российским триколором? Чтобы понять логику довольно странных событий в этом регионе, следует проанализировать историю охлаждения, а затем резкого обострения отношений между Москвой и Сухуми, следствием которых стала финансовая блокада Абхазии со стороны России. Проект соглашения о предоставлении российским компаниям юридического права для инвестиций в Абхазию обсуждался еще год назад. Основные положения документа касались выделения российским компаниям земельных участков, предоставление им многолетних налоговых каникул, возможностей привлечения иностранных работников, беспошлинного импорта строительных материалов, а также открытия филиала российского банка для финансирования проектов. По этому соглашению минимальный порог инвестиций составлял два миллиарда рублей. По мнению критиков, этот документ ущемляет интересы малого и среднего бизнеса Абхазии особенно в туристическом секторе, обеспечивающим около трети бюджета непризнанной республики.

Вопрос о беспрепятственном доступе российского капитала на льготных условиях в сепаратистский регион поднимался и ранее. Однако абхазы, причем не только оппозиция, но и представители руководства сепаратистского режима, сопротивлялись этим попыткам, направленным на доминирование России в стратегически важных экономических сферах, включая туризм. Абхазы опасались, что при таких условиях местный бизнес не сможет конкурировать с российскими компаниями, а местные предприниматели в итоге превратятся в дешевую рабочую силу для российских компаний. Хотя Абхазия получила «независимость» благодаря поддержке России, многие осознают, что обходится она довольно дорого. Регион практически полностью зависит от российских дотаций, покрывающих половину его бюджета, включая зарплаты сотрудников бюджетных учреждений. В результате наступил момент, когда в Москве решили «объяснить» абхазам, что такое «независимость». Месяц назад Кремль ясно дал понять, что больше не намерен терпеть задержки с ратификацией важных для себя документов, включая инвестиционное соглашение и признание решений российских судов. 3 сентября «власти» Сухуми сообщили о приостановке дополнительных социальных выплат учителям и врачам. А 26 сентября абхазский «парламент» одобрил соглашение о судебных и арбитражных решениях.

Сопротивление договору об инвестициях было более упорным, и представители оппозиции в абхазском «парламенте» продолжали выступать против него. То же самое, правда, в более сдержанной форме, делало и руководство сепаратистского режима Сухуми. А вскоре после того, как этот документ был подписан в Москве и «ратифицирован» в Сухуми, начались уличные протесты. Абхазская оппозиция утверждает, что за инвестиционным соглашением стоит близкий к Кремлю бывший губернатор Краснодарского края, олигарх Александр Ткачев. Доказывая это тем, что к юридическому обсуждению документа были привлечены юристы принадлежащей Ткачеву компании Mantera Group, которая занимается гостиничным и туристическим бизнесом, а также сельским хозяйством на российском Кавказе, в Ленинградской области и во Владивостоке. Инал Хашиг, главный редактор абхазской газеты «Чегемская правда», отмечает, что у Ткачева в России «больше земель, чем вся территория Абхазии». Что, естественно, представляет реальную угрозу для туристического бизнеса, сельского хозяйства и любого местного предпринимательства. «На абхазском рынке много мелких собственников, владеющих обычными гостиницами и мини-отелями, - сказал Хашиг в интервью BBC Russian. - Приход таких огромных денег [Ткачева] может привести к монополизации».

Таким образом, попытка Аслана Бжании провести «российский закон» через «парламент» может стоить ему «президентского» кресла. Надо сказать, что руководство сепаратистского режима в Абхазии всегда формировалось из кадров, одобренных Москвой. Что, впрочем, характерно для других сепаратистских режимов на постсоветском пространстве. Напомним, что в 2010 году Бжания был назначен главой «службы государственной безопасности» Абхазии, а его заместителями стали сразу два генерал-майора, прикомандированные из ФСБ России. В 2020 году Бжания был избран «президентом», а следующие «президентские выборы» должны были состояться в марте 2025 года. Почему же Москва не защитила «своего человека», а 30-тысячный российский контингент, расквартированный в Абхазии, даже палец о палец не ударил, чтобы подавить «антироссийский» мятеж в Сухуми? Что тем более странно, если учесть, что Москва традиционно видит одну из ключевых задач своей национальной безопасности в предотвращение смены власти революционным путем. Для сравнения напомним, что весной этого года в Тбилиси прошли массовые протесты против «российского закона», вызвавшие нервную реакцию Москвы. Тогда российские власти говорили о планах Запада открыть в Грузии против России «второй фронт». Не исключено, что Москва так легко «пожертвовала» Бжанией, чтобы посадить на его место более подчиненного и управляемого политика. Но среди оппозиционеров, захвативших «правительственные здания» в Сухуми, такого человека, похоже, нет. Причина даже не в том, что эти силы действительно «прозападные» или «протурецкие». Недовольство тем, что российские олигархи намерены захватить самые доходные отрасли абхазской экономики является очень серьезным фактором. И не подавив это недовольство, Москве в Абхазии будет сложно добиться принятия нужных ей решений.

А потому не исключено, что после событий в Сухуми и свержения Бжании Россия усилит экономическое давление на Абхазию и создаст управляемый хаос в регионе, где уже сейчас царят бедность и безработица. Это станет для абхазов предметным уроком и напомнит им о последствиях неподчинения российским указаниям. В этой ситуации сепаратистская Абхазия оказывается перед дилеммой: либо заменить «полную независимость» на конфедерацию с Грузией и частично вернуться под контроль Тбилиси, либо безоговорочно подчиниться России, что в перспективе приведет регион к включению в состав РФ. Отметим, что накануне выборов в Грузии активно обсуждались предположения, что в обмен на лояльность Тбилиси Москва может вернуть Абхазию под контроль Грузии или создать ситуацию, в которой абхазы будут вынуждены согласиться с этим сценарием. При этом многие эксперты считали такое развитие событий маловероятным. Как минимум потому, что Россия строит в Очамчирском порту Абхазии крупную базу для своего Черноморского флота, следовательно, стратегическая важность этого региона для Москвы по-прежнему чрезвычайно высока. Что же касается «прозападных сил» в Абхазии, то таковые там действительно существуют. Это связано как минимум с тем, что еще год назад Европейский Союз и Агентство США по международному развитию (USAID) в рамках мирного урегулирования конфликта между Сухуми и Тбилиси активно поддерживали гражданское общество Абхазии через свои офисы в Грузии. Однако в конце прошлого года Инал Ардзинба, «министр иностранных дел» сепаратистского региона, заявил о прекращении сотрудничества Абхазии с Евросоюзом. По его словам, ЕС стремится подорвать союз между Абхазией и Россией, «загнать абхазов в угол» и «навязать им свою волю». Ардзинба утверждает также, что около 80 процентов программ и проектов международных организаций и НПО, реализуемых на территории Абхазии, напрямую финансируются Европейским Союзом через официальные и неофициальные структуры.