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Рекордные темпы вербовки в российскую армию

10:46 583

Вербовка добровольцев для участия в войне в Украине ведется рекордными темпами. Об этом свидетельствуют данные Центробанка о кредитных каникулах военнослужащим, на которые обратила внимание «Медиазона».

Статистика кредитных каникул отражает число людей, которым отсрочили срок выплаты кредита. Но такую отсрочку нельзя получить на кредит, который получен до отправки на фронт. Только с июля по сентябрь банки оформили 54,2 тысячи новых кредитных каникул для участников войны против Украины (включая контрактников и мобилизованных), то есть почти вдвое больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В прошлом году банки оформляли меньше 30 тысяч кредитных каникул в каждом квартале.

Закон о предоставлении кредитных каникул по ипотечным и потребительским кредитам и займам участникам войны в Украине президент РФ Владимир Путин подписал еще в октябре 2022 года. С начала времени его действия всего оформлено 411 тысяч каникул.

Темпы вербовки в российскую армию выросли в 2024 году. Для этого в регионах повысили размеры единовременной выплаты. Сейчас максимальный размер единоразовых выплат превышает три миллиона рублей. По оценке американской разведки, которую приводит The New York Times, в российскую армию для войны с Украиной ежемесячно вербуют 25-30 тысяч человек. Аналитики указывают, что, обещая крупные выплаты при подписании контракта с армией, а также в случае ранения или смерти военнослужащего, Россия значительно пополняет ряды своих вооружённых сил, избегая объявления мобилизации.

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