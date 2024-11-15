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Обновленный магазин Kontakt в «Гянджа молл» вновь к вашим услугам

ОСОБЫЕ СКИДКИ ДО 60% В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ
10:50 161

Дарящая радость сеть магазинов Kontakt спешит поделиться с вами очередной радостной новостью. Сеть провела церемонию открытия и представила своим клиентам магазин «Гянджа молл» в новом концепте.

Жителям Гянджи и гостям города, посетившим церемонию открытия, были представлены музыкальная программа, различные розыгрыши. Посетители покинули мероприятие не только с покупками, но и с незабываемыми впечатлениями от церемонии. 

В обновленном магазине «Гянджа молл» полностью продуманы все детали для удобного шопинга. Так, посетив этот магазин, вы можете ознакомиться с различным ассортиментом – цифровыми товарами, такими как смартфоны, ноутбуки, планшеты и наушники, мелкой бытовой техникой, а также посудой и домашним текстилем. Вдобавок в магазине есть специальная детская зона. Таким образом, пока вы спокойно выбираете необходимые товары, ваши малыши могут весело провести свое время.

А теперь расскажем о привлекающих особое внимание каждого возможностях. В честь открытия магазин предоставил гянджинцам самое выгодное предложение – скидки до 60% при наличной покупке. В добавок в дни акции в честь открытия активно еще одно предложение, ожидаемое клиентами с нетерпением – возможность разделить скидочную стоимость на части до 18 месяцев беспроцентно и без первичного взноса.

В честь открытия вы можете, в частности, приобрести:

  • Смартфон Oppo Reno 12F с Amoled экраном за 580 манатов, вместо 730; в месяц за 32 маната;
  • Смарт-телевизор Toshiba с диагональю 109 см за 500 манатов, вместо 800; в месяц за 28 манатов;
  • Мясорубку Tefal мощностью 1400 Вт за 120 манатов, вместо 220; в месяц всего за 7 манатов;
  • Пылесос LG с мощностью всасывания 330 Вт со скидкой в 50% за 150 манатов, вместо 300; в месяц всего за 8 манатов;
  • Набор кастрюль Schafer из 7 предметов из нержавеющей стали за полцены в 200 манатов вместо 400; в месяц всего-навсего за 11 манатов.

Эти предложения и скидки действительны до 17 ноября. Так что, не теряйте время, посетите магазин Kontakt на I этаже ТЦ «Гянджа молл» и воспользуйтесь выгодными предложениями.

Подробную информацию можете получить, позвонив в Колл-центр по номеру *6060.

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