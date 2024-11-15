В Баку началась Парламентская встреча в рамках COP29

В Баку начала работу Парламентская встреча в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), организованная совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

В ходе встречи состоятся сессии по темам «Подготовка почвы: понимание реального влияния изменения климата», «Превращение климатических обязательств в реальность: роль парламентов в повышении амбиций по смягчению последствий и реализации национально определяемых вкладов», «Разбор глобальной архитектуры климатического финансирования: мобилизация ресурсов и упрощение доступа к климатическим средствам» , «Повышение устойчивости перед изменением климата: расширение масштабов адаптации и укрепление местных возможностей».