USD 1.7000
EUR 1.7922
RUB 0.0172
Подписаться на уведомления
Восстание в Сухуми: «президент» сбежал в родное село
Новость дня
Восстание в Сухуми: «президент» сбежал в родное село

В Баку началась Парламентская встреча в рамках COP29

10:55 211

В Баку начала работу Парламентская встреча в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), организованная совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

В ходе встречи состоятся сессии по темам «Подготовка почвы: понимание реального влияния изменения климата», «Превращение климатических обязательств в реальность: роль парламентов в повышении амбиций по смягчению последствий и реализации национально определяемых вкладов», «Разбор глобальной архитектуры климатического финансирования: мобилизация ресурсов и упрощение доступа к климатическим средствам» , «Повышение устойчивости перед изменением климата: расширение масштабов адаптации и укрепление местных возможностей».

Пока Трамп с демократами воюет, Китай мегапорт в Америке открывает
Пока Трамп с демократами воюет, Китай мегапорт в Америке открывает
10:20 722
Нет тротуаров, негде припарковаться, одни велодорожки, всюду пробки… и безнадёга!
Нет тротуаров, негде припарковаться, одни велодорожки, всюду пробки… и безнадёга! о наших проблемах
03:24 7372
Шокирующая причина обмеления Каспия: вопрос лежит в политической плоскости?
Шокирующая причина обмеления Каспия: вопрос лежит в политической плоскости? наш обзор
15 ноября 2024, 23:40 7937
У оппонентов Трампа «настали темные времена»
У оппонентов Трампа «настали темные времена»
09:25 1443
Азербайджан против Эстонии. Матч за выживание
Азербайджан против Эстонии. Матч за выживание
06:16 3036
Кроты Путина в окружении Трампа
Кроты Путина в окружении Трампа наша корреспонденция
15 ноября 2024, 18:03 6156
За отказ от хиджаба будут сажать в психушку
За отказ от хиджаба будут сажать в психушку политолог Юнес Шамэли комментирует для haqqin.az
03:03 4448
Cаид хотел повторить в США события 11 сентября
Cаид хотел повторить в США события 11 сентября
02:03 3925
Будущее с Трампом для Эрдогана под большим вопросом
Будущее с Трампом для Эрдогана под большим вопросом наша корреспонденция
00:22 5278
Каспий показывает дно
Каспий показывает дно
00:38 7127
«Вертолетные деньги» в России. На что ставка?
«Вертолетные деньги» в России. На что ставка?
00:32 4126

ЭТО ВАЖНО

Пока Трамп с демократами воюет, Китай мегапорт в Америке открывает
Пока Трамп с демократами воюет, Китай мегапорт в Америке открывает
10:20 722
Нет тротуаров, негде припарковаться, одни велодорожки, всюду пробки… и безнадёга!
Нет тротуаров, негде припарковаться, одни велодорожки, всюду пробки… и безнадёга! о наших проблемах
03:24 7372
Шокирующая причина обмеления Каспия: вопрос лежит в политической плоскости?
Шокирующая причина обмеления Каспия: вопрос лежит в политической плоскости? наш обзор
15 ноября 2024, 23:40 7937
У оппонентов Трампа «настали темные времена»
У оппонентов Трампа «настали темные времена»
09:25 1443
Азербайджан против Эстонии. Матч за выживание
Азербайджан против Эстонии. Матч за выживание
06:16 3036
Кроты Путина в окружении Трампа
Кроты Путина в окружении Трампа наша корреспонденция
15 ноября 2024, 18:03 6156
За отказ от хиджаба будут сажать в психушку
За отказ от хиджаба будут сажать в психушку политолог Юнес Шамэли комментирует для haqqin.az
03:03 4448
Cаид хотел повторить в США события 11 сентября
Cаид хотел повторить в США события 11 сентября
02:03 3925
Будущее с Трампом для Эрдогана под большим вопросом
Будущее с Трампом для Эрдогана под большим вопросом наша корреспонденция
00:22 5278
Каспий показывает дно
Каспий показывает дно
00:38 7127
«Вертолетные деньги» в России. На что ставка?
«Вертолетные деньги» в России. На что ставка?
00:32 4126
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться