Госагентство обратилось к жителям бакинского поселка

Объединенная служба водоснабжения крупных городов Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана восстановит подачу воды в поселок Говсан Сураханского района Баку не сегодня, как обещалось, а завтра, сообщили в агентстве.

Перебои с водоснабжением в поселке в связи с проводимыми работами по ликвидации аварии на магистральном водопроводе должны были быть устранены утром 16 ноября.

«После вскрытия слоя грунта над данной линией было установлено, что масштаб аварии шире. В связи с необходимостью срочного ремонта планируется завершить общие работы в полном объеме 17 ноября и восстановить подачу воды на территорию поэтапно в течение суток», - говорится в заявлении.